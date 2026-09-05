Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

La Feria de Ciencia de MediaLab se apodera del Parchís

Participantes en la cita de este sábado en el Parchís.

Participantes en la cita de este sábado en el Parchís. / Ángel González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S. G.

La plaza del Parchís se convirtió en un laboratorio de ingeniería merced a la Feria de Ciencia de MediaLab, impulsada por cinco estudiantes de instituto que forman parte del programa "TeenLab". Esta iniciativa, llevada a cabo por el laboratorio MediaLab de la Universidad de Oviedo, permite a los estudiantes pasar una semana aprendiendo sobre electrónica, diseño e impresión 3D acompañados por los residentes. Quienes se pasaron por los puestos pudieron ver, entre otras cosas, una pulsera que permite comunicarse a distancia o un cubo que ayuda a expresar las emociones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  3. Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: 'Esto no va de partidos
  4. Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes
  5. Grave accidente en Gijón: una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete
  6. La enorme corvina pescada frente a la costa de Gijón se disfruta en la mesa: 'Dio para 60 raciones generosas, de medio kilo cada una
  7. Muere en Gijón Quico Palacio, histórico traumatólogo de Cabueñes
  8. División en Gijón por Ceuta: convocan una manifestación, en el mismo lugar y hora, en respuesta a la prevista por la defensa de la ciudad autónoma

La Feria de Ciencia de MediaLab se apodera del Parchís

La Feria de Ciencia de MediaLab se apodera del Parchís

Sidra, cafeteras, camisetas del Sporting... y hasta una firmada por Luis Enrique: la parroquia gijonesa de Deva se supera con la subasta del ramu por Peñafrancia

Sidra, cafeteras, camisetas del Sporting... y hasta una firmada por Luis Enrique: la parroquia gijonesa de Deva se supera con la subasta del ramu por Peñafrancia

Amenaza con un cuchillo a su vecino en Gijón porque tenía la música muy alta

Amenaza con un cuchillo a su vecino en Gijón porque tenía la música muy alta

Felisa Soria Caro, histórica del feminismo gijonés: "Siempre estuve cerca, pero no milité en partidos ni asociaciones para poder decir siempre lo que pensaba"

Felisa Soria Caro, histórica del feminismo gijonés: "Siempre estuve cerca, pero no milité en partidos ni asociaciones para poder decir siempre lo que pensaba"

La folixa tiene mucha estrella en Gijón: el campeón del mundo Juanjo González abre la veda en La Guía... y Cimavilla, La Camocha y el Grupo también se van de fiesta

La folixa tiene mucha estrella en Gijón: el campeón del mundo Juanjo González abre la veda en La Guía... y Cimavilla, La Camocha y el Grupo también se van de fiesta

Habla Iván Raja, tras levantarse su suspensión en el PSOE de Gijón por la denuncia de acoso sexual: "Se han columpiado de lo lindo; ahora va a caer todo el peso de la ley"

Habla Iván Raja, tras levantarse su suspensión en el PSOE de Gijón por la denuncia de acoso sexual: "Se han columpiado de lo lindo; ahora va a caer todo el peso de la ley"

"Bulos", "intereses oscuros", "escalada de violencia"... análisis de la polémica por la reforma del Albergue Covadonga de Gijón

"Bulos", "intereses oscuros", "escalada de violencia"... análisis de la polémica por la reforma del Albergue Covadonga de Gijón

Nuevas tasas municipales en Gijón por hacer espectáculos e inmovilizar coches

Nuevas tasas municipales en Gijón por hacer espectáculos e inmovilizar coches
Tracking Pixel Contents