La Feria de Ciencia de MediaLab se apodera del Parchís
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S. G.
La plaza del Parchís se convirtió en un laboratorio de ingeniería merced a la Feria de Ciencia de MediaLab, impulsada por cinco estudiantes de instituto que forman parte del programa "TeenLab". Esta iniciativa, llevada a cabo por el laboratorio MediaLab de la Universidad de Oviedo, permite a los estudiantes pasar una semana aprendiendo sobre electrónica, diseño e impresión 3D acompañados por los residentes. Quienes se pasaron por los puestos pudieron ver, entre otras cosas, una pulsera que permite comunicarse a distancia o un cubo que ayuda a expresar las emociones.
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