Habla Iván Raja, tras levantarse su suspensión en el PSOE de Gijón por la denuncia de acoso sexual: "Se han columpiado de lo lindo; ahora va a caer todo el peso de la ley"

"Parece que he vuelto a donde nunca tenía que haber salido". Esta fue la primera reacción que tuvo ayer el exconcejal Iván Álvarez Raja, tras el levantamiento de la suspensión cautelar de militancia que pesaba sobre él desde el pasado 26 de febrero, mientras el Órgano contra el Acoso del PSOE investigaba la denuncia por un hipotético acoso sexual que había presentado contra él una afiliada de Gijón. Ese órgano dio carpetazo a la denuncia, tal como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Ferraz comunicó ayer a la comisión ejecutiva de Gijón el levantamiento de la suspensión cautelar que pesaba sobre Raja.

El exconcejal gijonés no sólo volverá a la militancia activa en el PSOE, sino que también se volverá a incorporar a la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón, de la que formaba parte hasta su suspensión cautelar. Ahora volverá como secretario ejecutivo, esto es, sin un área concreta asignada, según explican las fuentes consultadas. No recuperará la secretaría de Ideas y Programas, cargo que ostentaba hasta su suspensión cautelar y de la que pasó a hacerse cargo Jorge Fernández León tras una remodelación de la ejecutiva local posterior a la suspensión cautelar de militancia de Raja.

El socialista, edil de gobierno en mandatos de Paz Fernández Felgueroso, se mostró ayer dolido tanto con los órganos federales del partido como con la dirección local. "Le doy las gracias a los órganos federales por este martirio de seis meses", señaló, molesto con el tiempo que tardó en instruirse el expediente abierto contra él en el Órgano contra el Acoso, el cual, no obstante, emitió su informe dentro de los plazos establecidos. En cuanto a la ejecutiva local, Raja sostiene que "no han movido ni un dedo por mi".

El socialista también anunció, en conversación con este periódico, que va a emprender "acciones legales" por la denuncia interpuesta contra él, al considerar que "alguien se ha columpiado de lo lindo y alguien ha cometido perjurio, falso testimonio, difamación y calumnias y va a caer sobre la persona o personas implicadas, por acción y omisión, todo el peso de la ley". El exconcejal sostiene que la denuncia que se presentó contra él "me temo que está en relación con el proceso de primarias que empezó hoy (por ayer) y con la cacidada de la Ejecutiva" apostando por Lara Martínez como candidata a las primarias.

Por su parte, la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón celebró ayer "la resolución de un expediente que, sin duda, ha sido doloroso para el afectado y para el sentir general de la agrupación".

El informe del Órgano contra el Acoso del PSOE, trasladado el jueves a las partes, dejaba claro que "no podemos concluir que sea procedente proponer la incoación de un expediente sancionador" a Alvarez Raja. La decisión se tomó en base a las declaraciones de la denunciante, del denunciado, testigos y analizado las cuestiones aportadas por las partes. Tras el mismo, sólo faltaba el trámite para levantar la suspensión cautelar de militancia que pendía sobre Raja desde el 26 de febrero, levantamiento que fue notificado ayer al PSOE de Gijón, para que restituyera a Raja en sus derechos como afiliado. "Se ha recibido notificación por parte del Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía comunicando el levantamiento de la suspensión cautelar de militancia y la restitución de todos sus derechos como militante a Don Iván Álvarez Raja, decisión que pasamos a ejecutar de forma inmediata", señaló la ejecutiva local del PSOE a través de un comunicado.

Desde el órgano de dirección del partido en Gijón se indicó que "la comisión ejecutiva se ha mantenido firme en su respeto a los procedimientos internos, siendo ajena a la tramitación" del expediente. No obstante, desde la ejecutiva se ha insistido repetidamente en pedir a Madrid celeridad en la resolución de la denuncia, "habida cuenta de los intereses afectados". También destacaron que, "como hemos mantenido y mantenemos, la tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso debería ser compatible con la presunción de inocencia". Lara Martínez, una de las candidatas a las primarias del PSOE de Gijón y portavoz de la ejecutiva, señaló ayer sobre la resolución del expediente a Raja que "fue un proceso lento, pero por fin se resolvió", en línea con las críticas que hizo la ejecutiva al tiempo empleado en resolver la denuncia.