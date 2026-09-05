José Ramón Tuero: "Confío en ser el candidato del PSOE de Gijón, pero, si no lo soy, hasta aquí llegué"

José Ramón Tuero (Gijón, 1971), actual edil socialista e integrante de la ejecutiva del partido local, se postula a las primarias del PSOE gijonés y señala que, de no resultar el elegido, abandonará la política tras 30 años de ejercicio. Crítico con que el proceso se presente con una candidata oficial, Lara Martínez, considera necesario revisar el protocolo contra el acoso del partido federal

¿Cuándo empezó a valorar ser candidato?

Llevaba un tiempo pensándolo. En 2018 también me presenté a la contra, digamos, del aparato del partido en aquel momento y casi ganamos (lo hizo Ana González). El partido ya no tiene la ola favorable de entonces, pero yo sigo pensando que hacen falta personas como yo para encabezar la lista del PSOE, personas con cercanía y compromiso. Llevo haciéndolo 30 años.

¿Sigue molesto con que la ejecutiva apoye a Lara Martínez?

Nunca estuve molesto, pero no estoy nada de acuerdo y así se lo dije al secretario general (Monchu García). Estoy en la ejecutiva y pienso que en unas primarias esa ejecutiva debe ser transparente y neutral.

Pero dice no necesitar padrinos.

No, porque vota toda la militancia, vota la calle.

Tampoco es raro que la ejecutiva apoye a un candidato. La misma ejecutiva apoyó a Luis Manuel Flórez, "Floro", en las primarias anteriores.

No siempre fue así porque se hace de acuerdo a unos reglamentos que no tienen tantos años. Y con Floro el partido estaba en una situación muy distinta. Una parte apoyaba la gestión de ese momento (la de González como Regidora) y otra parte defendíamos que había que ir a primarias porque se habían cometido errores. Era un momento especial y, bueno, sí, la ejecutiva en la que yo estaba propuso a Floro. Tampoco esa vez me gustó que se hiciese así y lo manifesté. Pero la situación era difícil. Y también aquella vez hubo primarias (con Ana Puerto) y la militancia pudo decidir.

¿Seguirá en la ejecutiva?

Espero que sí, claro, diciendo lo que opino como hice siempre. Ya lo hice cuando formaba parte del anterior gobierno socialista y algunos me llaman desleal por ello, pero para mí desleal es callarse ante todo y no confrontar ideas.

Con cuatro precandidatos, la recogida de avales será difícil.

Sí. Espero que logren recogerlos al menos dos candidatos para que haya primarias y confío en ser uno de ellos.

¿Alguna conversación en curso para unirse con otros aspirantes?

Ninguna. No voy a pactar con nadie porque pienso que soy el candidato más idóneo. Si al final no llego, pues ya está.

¿Cómo ve el caso "Álvarez Raja"?

Es un caso del partido y una vez concluido habría que pasar página. Yo no soy objetivo, Iván es amigo mío, pero pienso que todo esto ha sido injusto y que hay que darle una vuelta al protocolo de acoso. No es de recibo que se haya tardado tanto.

¿La responsabilidad es solo federal o también local?

Las normas son federales, pero quizás se tendría que haber insistido más a nivel local y regional. Si se intentó, desde luego fue con poco éxito.

Es el único candidato que sigue siendo concejal, ahora en la oposición. ¿Es una ventaja?

Indudablemente. Creo que es una de mis mayores fortalezas. Desde los despachos hay que trabajar, pero lo menos posible y sobre todo en la calle. La alcaldesa actual no pisa la calle y se nota. Viví mucho tiempo en la calle Guatemala, el foco del problema que estamos viendo estas semanas, y el 90 por ciento de la gente que se manifiesta no es de ultraderecha ni facha, sino personas con una inquietud. La oposición, de hecho, llevamos un año pidiendo información (sobre el realojo del Albergue)..

¿Incorporaría a sus contrincantes en la lista si ganase la primarias?

Nunca veté a nadie y estaría encantado de que se sumasen, aunque la labor de elaborar esa lista será sobre todo cosa del secretario general y de la ejecutiva.

¿Y al revés? ¿Si pierde se integraría en la lista de otro?

No. Voy a ser el candidato ganador y pelear por ser el alcalde de esta ciudad o hasta aquí llegué. Y habrán sido 30 años maravillosos.

¿Dejaría la política?

Confío en ser el candidato, pero también tengo la mochila preparada para acabar. Y ambos escenarios los vivo con normalidad, sin tragedia.

Confía también en gobernar, pero hablaba antes de la ola poco favorable. ¿Puede gobernar la izquierda?

Noticias relacionadas

Tiene que poder, porque esta ciudad no puede seguir así. Fuimos referentes en los 90 y los 2000 y en muchos ámbitos, en deportes, en cultura, en obras públicas. Hoy tenemos un gobierno con una alcaldesa que no ejerce, como otros de su gobierno, porque dedican buena parte de su tiempo a hacer otras cosas. Y yo confío en que la gente sepa apreciar el trabajo que estamos haciendo desde el grupo municipal.