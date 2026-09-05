Nuevas tasas municipales en Gijón por hacer espectáculos e inmovilizar coches

El nuevo proyecto de ordenanzas fiscales mantiene el compromiso del gobiernos local de apostar por una congelación general de impuestos y la modificación, que se aprobará el próximo martes en Junta de Gobierno, incluye solo algunos matices y cambios poco sustanciales. Entre ellos, sigue adelante la propuesta adelantada por LA NUEVA ESPAÑA de crear una tasa específica para los conductores que den positivo en una prueba de contraste solicitada por ellos para ratificar que han consumido alcohol o drogas. Tendrán que pagar el coste de la prueba. Además, en el nuevo documento se crean apartados específicos el por la inmovilización de vehículos (70 euros) y la supervisión de declaraciones responsables ante espectáculos públicos (66,07).

Se señala en la propuesta de modificación que de cara al año que viene se quiere dar "cobertura específica a los actos de control o comprobación de declaraciones responsables para la celebración espectáculos públicos y actividades recreativas en directo de escasa incidencia o entidad". Este título, así, se incorpora a las ordenanzas con una tasa propia de 66,07 euros. La inmovilización de vehículos, por su lado, no figuraba hasta ahora mencionado de manera expresa en la tasa ya existente que regula la prestación de servicios de recogida de vehículos de la vía pública, su traslado y depósito. La inmovilización de un coche implicará el pago único de una tasa de 70 euros. El resto se mantiene: el coste del traslado depende del tamaño del vehículo y oscila entre 28 euros (para bicis) y 130 (para camiones) y su depósito implicará un coste de entre 2 y 18 euros al día.

Otra medida que se incorpora al proyecto de ordenanzas fiscales y que también adelantó LA NUEVA ESPAÑA está relacionada con el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que se modificará ligeramente para ampliar las bonificaciones a reformas vinculadas a la accesibilidad –solo beneficiaba a obras en viviendas y ahora incluirá el arreglo de espacios comunes– y de eficiencia energética, en este caso sumando la modalidad de energía ambiente para incluir formatos como la aerotermia.

La tasa para las pruebas de contraste es nueva y se tramita con un proyecto propio e implicará 55,53 euros para el análisis de alcohol y 123,48 euros para el de drogas. El objetivo de esta medida es que aquellos conductores que hayan dado ya positivo en un control de los agentes y exijan otra de contraste asuman el coste que tiene ese segundo análisis para las arcas públicas si éste ratifica que habían consumido.

La propuesta tendrá que pasar también el filtro de la comisión de Hacienda la semana que viene, una reunión en la que se abordará también una modificación presupuestaria de algo más de 650.000 euros para suplementar el crédito que necesita la Fundación de Servicios Sociales, que destinará el importe principalmente a ayudas de su programa de inclusión.