Los más pequeños abrazan y disfrazan la CometCon de Gijón

La CometCon, el evento de ocio joven y alternativo por antonomasia de Gijón, vivió este sábado su segunda jornada en el recinto ferial Luis Adaro, escenario de un sinfín de actividades que dieron cuenta de la pasión y la creatividad de los aficionados. Hubo charlas de diferentes temáticas, zona de juegos de mesa, de videojuegos... No obstante, lo más llamativo, lo más visual, fue el concurso de "cosplay", el fenómeno cultural global por el que los fans se visten como sus personajes favoritos.

El salón de actos del Palacio de Congresos se transformó en una plataforma de inventiva y admiración en la que los participantes rindieron su particular tributo a personajes como "Harry Potter" o "Luffy", del anime "One Piece". El concurso principal, el "Cosplay Stage", se dividía en varias categorías, con premios en metálico, diplomas y trofeos, si bien quienes cautivaron al público fueron, principalmente, los más pequeños. En este edición se estrenaba el concurso de "cosplay" infantil y no defraudó. La CometCon afronta este domingo su última jornada, de 12.00 a 20.00 horas.