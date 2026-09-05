El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo

Más cambios en la noche gijonesa. El histórico pub Cabaré, uno de los más conocidos de la calle Marqués de San Esteban, cerrará sus puertas. El Grupo Gavia tiene previsto cerrar este local el próximo 13 de septiembre y, en su lugar, abrirá un nuevo restaurante. La idea del grupo hostelero es que este restaurante abra antes de Navidad. La intención es hacer una apuesta por un local mucho más moderno, con una decoración diferente a lo que hay ahora mismo en Asturias y en el que la coctelería tendrá muchísimo peso. Además, otra de las líneas maestras del proyecto serán las actuaciones en vivo que acogerá la planta baja de lo que ahora es el Cabaré, que pondrá punto final a 16 años de historia.

El cierre de este pub se enmarca en un camino que no solo ha emprendido Gavia, sino también muchos otros empresarios hosteleros en Gijón. Atrás va quedando el ocio nocturno tradicional, el de salir de noche, y cada vez se va asentando más el concepto de tardeo. Esta forma de ocio se volvió muy popular, sobre todo, a raíz de las restricciones sanitarias por la pandemia y en los últimos años ha cogido mucho peso en diferentes sectores de edad. De hecho, en los últimos años se han producido varios ejemplos de locales que han ido cerrando y fueron suplidos por otros nuevos que apostaron por esta forma de salir. El caso del Saurom, que cambió de manos y pasó a llamarse Gabanna, fue uno de ellos.

Cabaré abrió sus puertas en 2010. Desde entonces ha sido un pub fijo para los aficionados al ocio nocturno. Ha sido el epicentro de momentos muy recordados, algunos incluso con eco en medios nacionales. Uno de los más llamativos lo protagonizó el futbolista Gerard Piqué la madrugada del 6 de septiembre de 2015. Unas horas antes, el central catalán había disputado un partido con la Selección Española en el Carlos Tartiere, en Oviedo. La Selección ganó por dos goles a cero, pero era aquella una época en la que a Piqué se le silbaba siempre que jugaba con España por sus polémicas declaraciones en torno a sus ideales políticos. Esa madrugada, Piqué se dejó ver por el Cabaré y aquel capítulo tuvo un final amargo, puesto que el jugador tuvo que ser recogido por miembros de seguridad de la Federación Española de Fútbol, ya que a las puertas le esperaron varios aficionados para increparle.

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Por otro lado, no es el único local del Grupo Gavia que ha sufrido cambios en las últimas fechas. A finales de año, el grupo hostelero anunciaba el cierre de Pícaro para enero de este año. En su lugar no abrió ningún local, ya que estaba previsto que el dueño lo destinara a ampliar el supermercado que hay colindante. Ahora, para Cabaré la apuesta será diferente. Se cuenta con abrir un restaurante de carácter más moderno, mucho más alineado con los tiempos que corren en Gijón y en Asturias.