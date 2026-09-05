Sidra, cafeteras, camisetas del Sporting... y hasta una firmada por Luis Enrique: la parroquia gijonesa de Deva se supera con la subasta del ramu por Peñafrancia
Los vecinos celebrarán el 8 de septiembre la tradicional actividad, recuperada el pasado año, y la recaudación será para la Escuela de Arte Alarde
La parroquia gijonesa de Deva recuperó el pasado año, más de una década después, la subasta del ramu en la festividad de Peñafrancia. Y, ante la acogida que tuvo, toca repetir. "La respuesta de los vecinos y de la gente es maravillosa", agradece Carmen Díaz, secretaria de la asociación "Peñafrancia". Las actividades serán el 8 de septiembre. A las 12.30 horas saldrá de las antiguas escuelas una procesión con destino la finca Remedios, próxima al merendero "El Chabolu", donde se llevará a cabo la subasta.
Ya hay más de 40 lotes recogidos, donados por los propios vecinos. Hay comida, vino, sidra, cafeteras, cazadoras, camisetas del Sporting... Hasta una camiseta firmada por Luis Enrique. La recaudación irá a parar a la Escuela de Arte Alarde, entidad sin ánimo de lucro que presta formación y ocio a personas con discapacidad intelectual. La segunda edición tras la vuelta de esta tradición llega con mejoras. El día 8, a partir de las 15.00 horas, habrá una espicha asturiana y, por la tarde, una exhibición canina. En la procesión, además, sonarán las gaitas. El lunes 7 se entregará el bollu preñáu y la botella de sidra a los colaboradores y habrá una fiesta infantil con taller de cachopos incluido.
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