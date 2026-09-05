El tesoro artístico que se esconde en el Archivo de Revilla-Gigedo entre un millón de documentos

El Archivo de Revilla-Gigedo, uno de los fondos nobiliarios de carácter americanista más importantes del mundo, que hasta el 2023 estaba en manos privadas -en concreto de las de Álvaro Armada de Barcáiztegui, IX conde de Revillagigedo- aún sigue con algunos de sus importantes documentos en fase de restauración y consolidación. Unos trabajos de detalle para que pueda ofrecerse, como archivo ya completo, para consulta y estudio de los investigadores.

Fueron 518 los cajones de legajos, además de varias carpetas con mapas y planos, árboles genealógicos y escudos, los que Álvaro Armada entregó al Museo de la Nobleza, en Toledo, donde ahora están depositados. Fue una de las grandes compras culturales del Gobierno de España en el último lustro ya que se adquirió por 6,3 millones de euros. Armada, que recibió la donación del Archivo de manos de su padre en 1990, y que se preocupó por su digitalización y buen mantenimiento, consideraba que eran en torno al millón de documentos lo que contenía.

Una de las obras de arte que contiene el título de conde de Revilla Gigedo, concedido por Fernando VI en 1749 / Archivo Histórico de la Nobleza

Tal como informaba el Ministerio de Cultura a LA NUEVA ESPAÑA, solo quedaría un 27% de los fondos sin estar disponibles para consulta, porque sobre ellos aún trabajan los técnicos. Pero el resto que ya está a disposición general in situ, e incluso a través del portal de Archivos Españoles (PARES), ha generado ya un volumen de consultas de cerca de 65.000 usuarios. Además de que se han proporcionado desde el servicio de reprografía más de 4.000 imágenes digitales a solicitud de los usuarios del archivo, tal como explican desde el Museo.

Álvaro Armada, IX conde de Revilla-Gigedo, cuando tenía el archivo en su casa. / .

El fondo de origen asturiano contiene archivos de los linajes Ramírez de Jove, marqueses de San Esteban desde 1708; Casa de Valdés, condes de Canalejas desde 1675; Casa de Güemes, condes de Revilla-Gigedo; y Casa de los Armada, marqueses de Santa Cruz de Ribadulla desde 1683. Y además de mucha información escrita, ese archivo ya le ha dado al museo de Toledo material para para dotar de contenido algunas de sus exposiciones. Muestras con las que el Archivo Histórico de la Nobleza se ha propuesto dar a conocer lo que custodian: más de 150 archivos acumulados por los linajes nobles que, con el paso de las generaciones, lo que han producido es un “patrimonio documental formidable”, dicen.

Material para estudio histórico-juridico y también de arte

Así ocurrió en la exposición “Imago regis” que ofreció hace meses en las instalaciones culturales toledanas un recorrido por 33 documentos originales con retratos de reyes y reinas desde el siglo XIII al XIX. Porque como bien explican desde el archivo, muchos de los documentos que custodian “pueden ser estudiados desde una doble vertiente: por su carácter histórico-jurídico y como piezas con su propio valor artístico”.

Y ahí estaban, tratados y considerados como obras de arte, varios documentos pintados salidos del fondo de los condes de Güemes y Revilla-Gigedo. En concreto, según recuerdan desde el Archivo, los títulos de condes de Güemes por Carlos III en 1781, el título de conde de Revilla Gigedo, por Fernando VI, en 1794, o la ejecutoria de nobleza e hidalguía a favor de Pedro González de Córdoba de 1609.

Público contemplando documentos de la exposición "Imago Regis", en el museo de Toledo. / Archivo Histórico de la Nobleza

Lo que bien se explicaba en “Imago regis” es que todas las gracias reales concedidas a las mejores familias se materializaron en documentos públicos con validez jurídica. Unos documentos “que suponían tal honor para el agraciado y su linaje que invertían considerables sumas en la materialización física de estos documentos, convirtiéndolos en auténticas joyas u obras de arte”. De ahí que recibieran “un tratamiento estético excepcional: pergamino como soporte, escritura caligráfica de bella factura, costosas encuadernaciones y una cuidada ornamentación a base de delicadas orlas y miniaturas iluminadas donde la imagen del rey, en forma de retrato, funciona como aval y signo de validación simbólico”. Y de eso hay en el archivo de Revilla Gigedo. Quizá el más destacable es el título de conde a favor de Juan Francisco Güemes Horcasitas, virrey de la Nueva España (1794), con las imágenes de los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza tan bien pintada la miniatura que hace el efecto “de un cuadro”.

Un título de hidalguía contenido en el Archvo, y también expuesto. / Archivo Histórico de la Nobleza

Así que en el Archivo de Revilla-Gigedo, además de documentos que testimonian hitos de la historia de la España moderna y de América, como la conquista de La Florida y las primeras fundaciones europeas del siglo XVI; los virreinatos de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII; los pasos por América de Alejandro Malaspina y Alexander von Humboldt, dos de los más grandes exploradores y científicos de la Ilustración, por poner algunos ejemplos, también “nos acercan a la vida de artistas, reyes y nobles y a las peculiaridades de una sociedad, la del Antiguo Régimen, ya desaparecida, de la que esos linajes fueron testigos”.

Lo dijo Arantxa Lafuente, director del Archivo Histórico de la Nobleza, cuando valoró la adquisición del Estado del fondo ligado a Asturias -y que Álvaro Armada negoció durante años con el Ministerio, además de habérselo ofrecido durante un tiempo al Principado y al Ayuntamiento de Gijón-: se trata de unos legajos de los que aún pueden sacarse “muchas nuevas sorpresas” para la historia.