Ángel Lorenzo, presidente local de Otea: "Hay sensación de estancamiento, pero Gijón tiene un firme futuro turístico"

Ángel Lorenzo del Rivero (Gijón, 1966) es el presidente de Otea Gijón, la patronal hostelera. Valora en las próximas líneas el desarrollo del verano y las perspectivas de futuro de la ciudad.

¿Cómo valora Otea el verano?

La asociación divide los datos hoteleros entre Gijón, Oviedo, Centro, Occidente y Oriente. Gijón fue la única zona donde descendió la ocupación en julio, con una caída de cuatro puntos. En agosto, bajó un seis por cierto. Es más del doble que Oviedo, que fue la segunda zona con peor ocupación.

¿Eso qué refleja?

Una contención de la demanda y el auge de las viviendas turísticas. Esas viviendas alojan a miles de visitantes, pero su consumo no siempre llega a la hostelería y se va a los supermercados. La hostelería, este verano, notó una ligerísima subida en agosto respecto al año pasado pese a que el tiempo no acompañó. Por concluir, el resultado del verano fue muy parecido al del año pasado.

¿Se ha todcado techo?

La sensación es de evidente estancamiento. La ciudad parece que está llena de turistas, pero eso no se refleja proporcionalmente en consumo en la hostelería. Gijón tiene unas 10.000 plazas de viviendas turísticas legales, más luego las que no son legales. Eso es casi más del doble que Oviedo. Los visitantes muchas veces desayunan o comen o cenan en casa. De ahí ese auge de los supermercados con sus zonas de restauración que ahora mismo son la gran competencia . No negamos que Gijón en las tres semanas de agosto estuvo llenísimo, pero no se tradujo en un aumento de ventas destacable.

La bajada en ocio nocturno es llamativa.

El ocio nocturno es sin duda el que está llevando la peor parte. Hay un cambio de hábitos de los gijoneses y de los visitantes y a eso hay que sumarle una gran cantidad de festivales, fiestas de prao y de barrio...

Un tema sobre el que habló varias veces...

Sí...muchas de esas actividades están organizadas por empresas privadas que desarrollan una actividad hostelera en espacios públicos. Compiten directa y abiertamente con el sector desde unas condiciones ventajosas que el ocio nocturno no puede tener. Esto provoca que la actividad de los locales de ocio nocturno, que permanecen abiertos todo el año, continúe reduciéndose, con la consiguiente pérdida de empleo, especialmente entre jóvenes.

Luego están los festivales y conciertos.

También. Consideramos que son actividades muy importantes para las ciudades. No obstante, en Gijón existe una concentración excesiva y la regulación para ello es insuficiente. Eso perjudica a la hostelería y en mayor medida al ocio nocturno. Ojo, nosotros podemos aplaudir muchas de esas iniciativas pero creemos que podrían usarse más para desestacionalizar la actividad y distribuirla a lo largo del año, en vez de concentrarla en los meses de más afluencia.

Profundice.

Con lo que no estamos de acuerdo es con algunos festivales que se prolongan varios fines de semana y traen numerosos puestos de comida de fuera de Asturias. Ese tipo de eventos ha causado un importante daño a los establecimientos directos de nuestra ciudad. Desde Otea no creemos que el suelo público de Gijón deba servir para que empresas de fuera de Asturias hagan actividades que compitan de forma tan directa con el tejido hostelero gijonés, que paga impuestos y mantiene empleo todo el año.

¿Lo comunicaron al gobierno local?

Sí, lo hemos trasladado varias veces a Divertia. Pongo un ejemplo. ¿Alguien entendería que en diciembre se cediera un recinto municipal para instalar unos grandes almacenes de juguetes de fuera de Asturias? Pondríamos el grito en el cielo por el prejuicio que supondría para las jugueterías gijonesas. ¿Por qué no aplicamos el mismo criterio cuando hablamos de hostelería?

¿La Semana Grande carece de la identidad festiva de otras ciudades?

Gijón ofrece muchas actividades durante todo el verano. Y eso puede ser positivo para desestacionalizar el turismo. Sin embargo, pensamos que la segunda quincena de agosto se queda algo corta. Solo está el festival de la Sidra y el Hípico. Precisamente, es durante esa quincena cuando recibimos a muchos turistas cuyo consumo medio es superior a los de la primera quincena. Es más familiar o de pareja, un tipo de turismo diferente.

Están las casetas hosteleras del paseo Gastro...

Hace algunos años la Semana Grande se identificaba con los conciertos, los Fuegos y los toros. Por eso, desde Otea quisimos impulsar el paseo Gastro para dar vida a las tardes. Hoy forma parte de la programación y de las fiestas de la ciudad. El resumen es que el verano gijonés tiene muchas cosas. Y quizás por eso no da tanta sensación que durante la Semana Grande haya tanto.

¿Qué tal la nueva ubicación en los Jardines de la Reina?

La valoración es muy positiva. Ya digo que el paseo Gastro es una parte muy reconocible de las fiestas y es bastante valorado por los visitantes. Para el sector es positivo porque permite participar a hosteleros cuyos establecimientos están alejados del centro y así pueden tener una rentabilidad adicional y darse más a conocer. Los Jardines de la Reina funcionaron bastante bien y no generó problemas con los vecinos.

Volviendo al turismo, muchos hoteles notaron este año que llegaron muchos turistas extranjeros.

Sí. El incremento de las conexiones aéreas y de cruceristas contribuye a ello. Los cruceristas, por ejemplo, no es solo ya que vengan sino que luego dan una publicidad gratis a la ciudad. El turismo extranjero generalmente tiene una mayor capacidad de gasto y consume en la ciudad. Lo notamos especialmente durante los días previos al eclipse. Se debe seguir trabajando para aumentar su llegada porque responde a ese turismo de calidad del que tanto se habla. Es importante destacar que, para que haya un turismo de calidad, también tiene que haber una hostelería de calidad. De ahí que insistamos siempre en cuidar y proteger al sector.

¿Cómo ve el futuro de Gijón?

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Quiero mucho a mi ciudad porque me lo ha dado todo, pero también quiero ser objetivo. Gijón tiene un firme futuro turístico. Los visitantes valoran mucho nuestra gastronomía, forma de ser, clima y nuestro paisaje. Tenemos todos los ingredientes necesarios para seguir creciendo. Hace unos días compartí una comida con el propietario del que, para mí, es el mejor grupo hostelero de España –el Grupo Paragüas–, que está estudiando desarrollar la zona del Tostadero. Me dijo algo que me produjo mucha ilusión: que, dentro de cinco o siete años, Gijón será la mejor ciudad turística costera del norte de España. También añadió que Gijón tiene muchísimo talento, y creo que tiene toda la razón.