Las carabelas portuguesas siguen por la costa de Gijón
Varios ejemplares detectados este domingo en la playa de Estaño
A. R.
A pesar de que la temperatura del agua ha disminuido en las últimas semanas, las carabelas portuguesas, que este temporada de baños obligaron a izar la bandera roja en varias playas de Gijón, siguen por la costa. En la mañana de este domingo aparecieron varios ejemplares en la playa de Estaño y fueron retiradas por los bañistas.
La presencia de estos animales se ha hecho una constante en los últimos años, con especial incidencia a partir de la segunda quincena del mes de julio. Este año no fue una excepción y fueron muchas las ocasiones que los bañistas sufrieron picaduras en las distintas playas del concejo. La jornada más activa, con la llegada de cientos de carabelas, especialmente en la playa del Arbeyal, ocurrió a finales de la Semana Grande.
La llegada ya frecuente de las carabelas impulsó que se comenzaran a llevar estudios sobre el comportamiento de la especie. Trabajos que realizan de manera coordinada entre el Acuario Bioparc de Gijón, la Universidad de Oviedo, Oceanográfico de Gijón y Ayuntamiento de Gijón a través del área de Medio Ambiente. Un experimento que cuenta en el dique de Sahones —colindante con el Bioparc Acuario— con un cercado con 25 metros.
El objetivo de la investigación es valorar si estas barreras, u otras con una red sumergida, pueden contener a las carabelas portuguesas "sin que les genere estrés para que suelten sus tentáculos y, si los sueltan, ver si flotan o se hunden", por el riesgo que podrían suponer y que sería "un peligro mayor". También se contempla que la agitación del mar pueda provocar la rotura de tentáculos, por lo que a priori se cree que es más difícil que este tipo de barreras sean convenientes para playas abiertas, como San Lorenzo, pero podrían ser útiles en otras más tranquilas como Poniente y El Arbeyal.
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