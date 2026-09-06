Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: "Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido"

Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes y quien había sido la primera en postularse como aspirante a las primarias del PSOE, anuncia que se retira del proceso y que no formalizará su candidatura. Esgrime la gijonesa la "utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido", se entiende que en referencia a que la ejecutiva apoya a Lara Martínez como candidata, y asegura que "no se está garantizando un terreno de juego neutral".

La aspirante saliente señala también dará "un paso a un lado, no atrás". "Cuando este proceso termine será el momento de analizar sus consecuencias, la posición y el poder que el partido tendrá en la ciudad y exigir responsabilidades", adelanta.