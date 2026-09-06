La CometCon augura otro récord tras una edición "muy potente" en Gijón

La CometCon, el gran evento asturiano de ocio alternativo, cerró este domingo sus puertas tras tres días de actividad en el recinto ferial gijonés que apuntan a récord. Los organizadores del evento, a la espera de contar hoy con cifras oficiales de asistencia, estiman que la buena acogida de esta edición, marcada por un arranque multitudinario el viernes, podría dejar el certamen en máximos de asistencia y rondando los 25.000 participantes. Héctor Lasheras, responsable de la cita, destaca el revulsivo que supuso la presencia en Gijón de dos fenómenos de masas, Míster Jägger y Tami Tamako, sumado a las jornadas de "cosplay", que "sigue siendo la clave" del encuentro.

Lasheras vaticina que los registros dejarán un buen balance porque a los llenos habituales se sumó un viernes "más potente" gracias a la actividad ordinaria y a la presencia de Míster Jägger, un creador de contenido muy conocido y apreciado por sus seguidores que llevaba casi una década sin visitar la región. Fue notoria, también, la presencia de Tami Tamako, artista y creadora de contenido de origen japonés y criada en España, que ofreció esta jornada dominical una masterclass y una sesión de firmas. Ambos eventos, según Lasheras, generaron colas de hasta dos horas de espera entre los interesados.

La CometCon, además, venía este año con varias novedades que ayudaban a potenciar la llegada de visitantes. Por un lado, la organización logró ampliarse a un pabellón nuevo, el del Principado. "Eso nos dio mucho más espacio para crear y montar equipos y trabajar", agradece Lasheras, que destaca también el estreno este año de la empresa Nintendo, con stand propio, y que los organizadores ya sabían que iba a generar mucho interés. "Es una marca que refuerza nuestro posicionamiento como evento en primera liga", defiende Lasheras, que explica que Nintendo es bastante selectivo a la hora de elegir nuevas sedes.

La otra gran fuerza de la CometCon desde sus inicios es el "cosplay", la disciplina de caracterizarse de personajes de cómics y otras creaciones artísticas, y que para Lasheras sigue siendo "clave" en cada edición tanto por el ambiente que genera en el recinto como por el volumen de asistentes que aporta a cada balance. Este año, por eso, y para reforzar un "perfil familiar" de esta afición en auge, se creó una nueva sección infantil. Por lo demás, en estos últimos tres días causaron también buenas sensaciones las exposiciones programadas y las sesiones de realidad virtual.