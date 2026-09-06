Críticas a la dirección del PSOE de Gijón, la dificultad para lograr avales y el silencio de la FSA que la apoyaba: claves de la retirada de Carmen Moreno en las primarias

La decisión de la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, de retirarse del proceso de primarias para liderar la candidatura del PSOE de Gijón llevaba días fraguándose, especialmente por la dificultad para conseguir los avales necesarios y más aún después de que el paso hacia adelante del exconcejal Alberto Ferrao, integrante del sector crítico con la ejecutiva local, mermase aún más esas expectativas. "Es muy difícil que llegue", señalaban desde su entorno más próximo ya en las últimas semanas, toda vez que los postulantes ascendían a cuatro y que el firme apoyo prometido desde la Federación Socialista Asturiana (FSA) iba disminuyendo conforme pasaban las horas. Pero su "paso a un lado", como ha reflejado la interesada en su anuncio", llega está plagado especialmente de críticas a la dirección de la agrupación gijonesa que lidera Monchu García, al entender que están llevando "una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido" y "no se está garantizando un terreno de juego neutral".

Carmen Moreno necesitaba el aval de entre un 15% y un 20% de los afiliados al corriente de pago. Con unos 1.300 militantes en la Casa del Pueblo, la cifra mínima de avales se sitúa próxima a los 200. Con cuatro candidatos, y sin pertenecer a ninguna de las "familias" del partido el objetivo parecía imposible. Su mejor baza, además de ir militante a militante, fue siempre ganarse al sector crítico, la parte de la militancia que apoyó a Fran López a la secretaría general para desbancar a Monchu García. A su favor jugaba, para convencerles, que gozaba de la simpatía de los altos cargos de la FSA y el Gobierno del Principado de Asturias.

Solo pudo convencer a unos pocos, porque la irrupción de Alberto Ferrao dividió ese sector crítico que solo logró un respaldo del 31 % (229 votos) en marzo de 2025. Tanto Ferrao como Moreno negaban las últimas semanas que hubiese habido conversaciones para aunar fuerzas, pero afiliados de ambos lados sí reconocen que el conflicto llegó por quién iba por delante del otro para no materializarse la alianza. Y el apoyo del aparato regional también se diluía. "En los últimos días ya no le respondían las llamadas", señalan fuentes próximas. Ahora, Carmen Moreno, hasta ha dado ya de baja la página web que había creado para la campaña bajo el lema "Gijón merece más".

El resultado, al final, fue que Carmen Moreno ha optado por echarse a un lado después de ser la primera en anunciar que se postularía. Y que antes de esa fecha -fue el pasado 11 de julio cuando hizo públicas sus intenciones durante una asamblea del partido en la Casa del Pueblo- llevaba casi un año sondeando a la militancia. Pero antes de iniciarse el proceso como tal (mañana lunes vence el plazo para postularse) la exgerente de la Unión de Comerciantes se plantaba y cargaba duramente contra la dirección del PSOE de Gijón. "Mi posición no responde a una cuestión personal ni a una discrepancia puntual, sino a la convicción de que se están desvirtuando el sentido, la letra y el espíritu de unas primarias que deberían garantizar la transparencia, la objetividad, la igualdad y, sobre todo, la soberanía del voto de la militancia", señala.

A juicio de Moreno, esa falta de imparcialidad se refleja en "el uso de medios del partido para la presentación y promoción de una candidata 'oficial' que mantiene además su condición de portavoz de la dirección ejecutiva", critica Moreno en referencia a Lara Martínez, que anunció que formalizaba su candidatura en la Casa del Pueblo. "Esta mezcla de funciones, desde mi consideración, compromete la independencia y la neutralidad que deberían presidir todo el proceso. A ello se suma la participación de máximos cargo de la ejecutiva en la búsqueda de apoyos, confundiendo las responsabilidades orgánicas con las propias de una campaña electoral. Considerar que estas prácticas son normales porque 'siempre se han hecho así' no puede ser una justificación de una evidente mala praxis", añade Moreno.

Carmen Moreno, la pasada Feria de Muestras, saludando a Gimena Llamedo. / Ángel González

El objetivo de Moreno de dar el paso hacia adelante, reflexiona en su escrito de renuncia, era para afrontar "un debate político e ideológico sobre qué proyecto socialista queremos para Gijón", pero se topó con un proceso que "está siendo sustituido por otra dinámica muy diferente: un enfrentamiento de intereses personales y de posiciones de poder que nada tiene que ver con el contraste de ideas". "No quiero legitimar este proceso con mi participación", defiende.

Críticas del resto de los aspirantes

Tras su contundente descripción del proceso de primarias, las reacciones no se hicieron esperar. "Arrancar antes de que empiece el proceso y retirarse antes del primer minuto, muestra un absoluto desconocimiento de los procesos internos", pronuncia la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

José Ramón Tuero, por su parte, expone que "vivimos tiempos demasiado convulsos y no seré yo quien ayude a caldear el proceso". "Lo único que puedo decir al respecto, es que cuando uno cree en algo y cree profundamente, lucha hasta el final. Yo lo haré. Para mí en eso consiste el compromiso, no en tácticas ni estrategias de números. Para mi la política es comprometerse hasta el final con el proyecto y con la gente, al menos ese es mi camino. Cada cual sabrá los motivos por los que comienza o finaliza, el mio es volver a la política de calle, la de verdad, la de las personas, no la de las vanidades ni los despachos", valora.

Más suave esta vez se ha mostrado Alberto Ferrao. "Es una decisión personal que hay que respetar. Se debe agradecer siempre la defensa de los procesos democráticos como ha hecho ella. Procesos democráticos que en otros partidos no existen. El PSOE es ejemplo de manera de entender la importancia de la militancia", reflexiona. Y añade: "Es una compañera que aportará, seguro, en este proceso como en el día a día de la agrupación, de igual modo que hacen los casi 1300 militantes con compromiso, ideas y trabajo". Eso sí, el pasado viernes señaló que "todo el mundo puede tener sus ilusiones, pero tiene que tener la responsabilidad de hacerlo con fuerza detrás, porque si no en la piscina puede no tener agua". En ningún caso mencionó a Moreno, pero fueron muchos los socialistas que vieron en sus palabras un dardo a la exgerente de la Unión de Comerciantes que ahora acaba de dejar la batalla interna a la Alcaldía en tres nombres.