Figura de la Semana: Alejandro Alvargonzález, un melómano entre la toga y el mar

El Colegio de la Abogacía de Gijón agasajará en unos días a Alejandro Alvargonzález Rodríguez con la Medalla de Oro por haber alcanzado los cincuenta años como colegiado. Destaca la "intachable conducta en el ejercicio profesional" de un hombre abierto, tranquilo, siempre dispuesto a sacrificarse por sus seres queridos y de una sapiencia infinita. Un letrado de muchas inquietudes, que compaginó los despachos con una inabordable afición por el mar y varios cargos de distinta índole. Alvargonzález es, sobre todo, polifacético.

Nacido en la calle Cienfuegos un 21 de noviembre de 1950, en una mañana de galerna en el Cantábrico, Alejandro Alvargonzález se formó en el colegio de la Inmaculada. El segundo de diez hermanos e hijo de Ramón y Aurora, ya fallecidos, estudió como alumno libre de la Universidad de Oviedo bajo la dirección de Fermín García Bernardo y de la Sala Valdés. Y, al año siguiente, se matriculó en la Escuela Oficial de Náutica, en la sección de Puente. También ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín tras solicitar el curso de Imecar (Instrucción Militar para la Formación de Oficiales y Suboficiales de la Escala de Complemento de la Armada). A Alvargonzález, ahora vecino de Grado, le tocó realizar maniobras con la Armada de Estados Unidos, la "Marcha Verde" de 1975... Desde luego que no se aburrió. Le ascendieron a alférez de navío.

Ávido lector y sibarita de la ópera y la música clásica, Alejandro Alvargonzález fue durante más de una década presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Como abogado se colegió en 1976. Con su compañero de estudios Minervino de la Rasilla abrió un despacho en la calle San Luis antes de trasladarse a la calle Capua, a tiro de piedra del Palacete de Capua, donde residió. Entre consulta y consulta se relajaba con un rato al piano. Esa vena melómana venía de lejos, pues en la Inmaculada ya ejercía de barítono en el coro.

El letrado, que durante su trayectoria llevó mayormente asuntos laborales, fue director de personal en la empresa Unión Asturiana de Estibadores Sociedad Anónima. También se encargaba de los pleitos de la empresa municipal de transportes. No paraba, como quien dice. Le nombraron consejero de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba de Avilés y secretario de la Asociación de Consignatarios de Avilés. Y fue gerente de las Sociedades Estatales de Estiba de Avilés y de Gijón. En 2007 pasó a ocupar la dirección de Recursos Humanos y Comunicación en la división de escaleras y pasarelas de España de ThyssenKrupp. Se jubiló en 2011.

Discreto aunque no por ello tímido, Alejandro Alvargonzález es capaz de ponerse a cantar una ópera o una zarzuela si agarra confianza. En reuniones familiares o de amigos por momentos se convierte en la estrella. De vasto conocimiento en muchos temas, le gusta leer sobre la Historia de España, sobre el mundo de la Marina... Pese a huir de agobios y multitudes, no dudó en acudir el pasado miércoles a la manifestación de apoyo al pueblo de Ceuta en Oviedo. Es comprometido.

El abogado ha viajado a Madrid, Londres o Nueva York para disfrutar de la música clásica, una de sus principales pasiones. Cuando vivía en Gijón, tenía una rutina establecida: madrugar, ver el mar al salir de su casa, que daba al Muro de San Lorenzo, y leer la prensa en su cafetería de confianza en la plaza Romualdo Alvargonzález Lanquine. Ahora, en Grado, tiene que "conformarse" con la montaña. No es mucho de hacer deporte, pero siempre está pendiente del Sporting. Más que de ir al estadio, es de verlo por televisión o escuchar el partido por la radio. Multitudes, las menos posibles.

Perteneciente a una familia con solera en Gijón, Alejandro Alvargonzález, gastronómicamente, es de los clásicos. De las sidrerías y chigres de toda la vida. Para temas históricos, personajes, refranes o dichos, posee una memoria impresionante. Hombre afable, agradable y de buen trato con sus compañeros, el letrado hizo gala de un encomiable espíritu de lucha cuando arrancó con el despacho en la calle Capua. Su tesón y el de Minervino de la Rasilla evitaron la expropiación del Martillo de Capua, el cual algunas voces políticas veían en su época como un obstáculo para la reordenación del tráfico en el Muro. Años más tarde el complejo ya recibió la protección integral.

En apenas unas fechas, Alejandro Alvargonzález Rodríguez vivirá una jornada especial, emotiva, en la que sus colegas de toga le brindarán un homenaje por medio siglo de colegiación. Él, que en ocasiones navega entre la timidez y el desparpajo, seguro que ya barrunta qué va a decir a modo de agradecimiento.