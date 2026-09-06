La francesa Alice Douart triunfa en la muestra de cine lésbico
"LÁttente", una visión sobre la maternidad", se lleva el premio con el voto del público
C. T.
La obra "LÁttente", de la francesa Alice Douart, se proclamó vencedora en el primer Festival Internacional de Cortometrajes de temática lésbica celebrado en Gijón, dentro de la quinta edición de la Muestra de Cine Lésbico de Asturias que impulsan la Asociación Cultura y Diversidad y Gesto Sociedad Cultural. Este trabajo de Douart, premio "César" al mejor cortometraje en 2024, ofrece "una visión sobre la maternidad en el momento de dar a luz en una joven primeriza y su compañera que espera a su lado la llegada de la hija". El corto está protagonizado por Clotilde Hesme y Laetitia Dosch.
En total fueron siete los trabajos que se sometieron a la valoración del público asistente estos días en la antigua Escuela de Comercio de Gijón. Por orden de votación, quedaron después de la obra ganadora "Instruçoes para destuir um armário", de la brasieña Marina Bastos; "Joey’s heart", de la neozelandesa Louise Lever; "Un corps brûlant", de la francesa Lauriane Lagarde; "Due volte", de la suiza Agnese Polosi; "Iri", de la neerlandesa Kea Pontoni Wachoniz; y "Aracnidas", de la argentina Debora Landi.
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