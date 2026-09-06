La Fundación Sara López Falcón celebra su octavo aniversario
El grupo "renueva su compromiso" con su plan de becas a jóvenes y acompañamiento a familias
S. F. L.
La Fundación Sara López Falcón celebró este fin de semana su tradicional encuentro anual con patronos y colaboradores en el marco del aniversario del grupo, que cumple ahora ocho años. La fundación, bajo el lema "Ocho años caminando juntos", señaló que "renueva" su compromiso con "la educación y formación superior a jóvenes" mediante su programa de becas y, también, su trabajo de "acompañamiento a las familias que han perdido a un hijo o una hija", tarea esta última que se realiza mediante sesiones de terapia en grupo.
Al encuentro acudieron varios de los jóvenes que se han visto beneficiados en estos ocho años por las becas de la fundación, todos ellos estudiantes con expedientes brillantes pero que carecían de medios económicos para afrontar con seguridad una carrera universitaria.
La fundación lleva el nombre Sara López Falcón, hija de los impulsores del grupo, una joven que acumuló varios reconocimientos por su trayectoria académica y que falleció prematuramente el 5 de septiembre de 2013 a los 28 años.
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