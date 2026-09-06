Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

La Fundación Sara López Falcón celebra su octavo aniversario

El grupo "renueva su compromiso" con su plan de becas a jóvenes y acompañamiento a familias

Patronos y colaboradores de la Fundación Sara López Falcón este sábado. |

Patronos y colaboradores de la Fundación Sara López Falcón este sábado. |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S. F. L.

La Fundación Sara López Falcón celebró este fin de semana su tradicional encuentro anual con patronos y colaboradores en el marco del aniversario del grupo, que cumple ahora ocho años. La fundación, bajo el lema "Ocho años caminando juntos", señaló que "renueva" su compromiso con "la educación y formación superior a jóvenes" mediante su programa de becas y, también, su trabajo de "acompañamiento a las familias que han perdido a un hijo o una hija", tarea esta última que se realiza mediante sesiones de terapia en grupo.

Al encuentro acudieron varios de los jóvenes que se han visto beneficiados en estos ocho años por las becas de la fundación, todos ellos estudiantes con expedientes brillantes pero que carecían de medios económicos para afrontar con seguridad una carrera universitaria.

Noticias relacionadas

La fundación lleva el nombre Sara López Falcón, hija de los impulsores del grupo, una joven que acumuló varios reconocimientos por su trayectoria académica y que falleció prematuramente el 5 de septiembre de 2013 a los 28 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  3. El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
  4. Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
  5. Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: 'Esto no va de partidos
  6. Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes
  7. Grave accidente en Gijón: una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete
  8. Muere en Gijón Quico Palacio, histórico traumatólogo de Cabueñes

La Fundación Sara López Falcón celebra su octavo aniversario

La francesa Alice Douart triunfa en la muestra de cine lésbico

El comité del Hospital de Jove critica la gestión económica y asistencial

El comité del Hospital de Jove critica la gestión económica y asistencial

Las carabelas portuguesas siguen por la costa de Gijón

Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: "Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido"

Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: "Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido"

El turismo en Gijón fuera de temporada se afianza: "Cada vez viene más gente"

El turismo en Gijón fuera de temporada se afianza: "Cada vez viene más gente"

Unas primarias con el partido revuelto en Gijón: Lara Martínez, José Ramón Tuero, Carmen Moreno y Alberto Ferrao miden sus fuerzas conscientes de la dificultad de lograr los avales necesarios

Unas primarias con el partido revuelto en Gijón: Lara Martínez, José Ramón Tuero, Carmen Moreno y Alberto Ferrao miden sus fuerzas conscientes de la dificultad de lograr los avales necesarios

La cesión de la Casa del Mar al Ayuntamiento sigue sin formalizarse

La cesión de la Casa del Mar al Ayuntamiento sigue sin formalizarse
Tracking Pixel Contents