El Grupo Covadonga se rinde a sus socios más fieles en un encuentro multitudinario: "Sois ejemplo de constancia, lealtad y compromiso"

"Representáis la fidelidad, el compromiso y ese sentimiento grupista que se construye con los años y se transmite de generación en generación". Con estas palabras se dirigió Joaquín Miranda, presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, a los protagonistas de la mañana en Las Mestas. Los protagonistas de un acto enmarcado en las fiestas sociales y siempre especial en la entidad sociodeportiva, la entrega de distinciones a los Socios de Honor y de Mérito. El Grupo premió a 407 de la primera categoría —los que cumplen medio siglo de vinculación ininterrumpida con la institución— y a 555 de la segunda —aquellos que alcanzan los 35 años de pertenencia al club y tener al menos 65 años de edad—. En total, 962 agasajados. Casi nada. "Aquí nos sentimos muy a gusto, como en casa", ensalzaron los homenajeados.

El pabellón central de las instalaciones de Las Mestas se quedaba pequeño. Todas las sillas, ocupadas, por lo que decenas de asistentes siguieron la ceremonia de pie. Un mal menor en una jornada de recuerdos, nostalgia y espíritu grupista. "Sois una parte esencial de lo que el Grupo ha sido, de lo que es hoy y de lo que queremos que siga siendo en el futuro; habéis visto crecer y transformarse este club, compartido sus mejores momentos y estado también cuando tocaba afrontar dificultades", señaló Joaquín Miranda, que reivindicó a los galardonados como un "ejemplo de constancia, lealtad y compromiso".

El Orfeón del Grupo Covadonga ofreció una actuación inicial, incluyendo el "Asturias, patria querida", antesala, ya sí, de la entrega de las distinciones. Para los Socios de Honor, una insignia de plata. Para los Socios de Mérito, una imagen de la Santina. Pelayo Arias, responsable de Comunicación del club, fue llamando a filas a los agasajados, que, en tandas de cuatro para agilizar el acto, recibieron su homenaje. Como el que tuvo María Isabel González, socia de honor a sus 74 años, y a quien acompañó su nieto Neyzan Canal, de 13. También grupista. Hay cantera en la familia. Rememoró González sus comienzos grupistas, su pasión por el hockey... "Es un sitio en el que me he sentido a gusto, en casa; y con la sensación de tener un grupo de amigos, no solo venía a practicar deporte", subrayó la mujer.

Las ovaciones se sucedían. Muchos acompañantes sacaban los teléfonos móviles para grabar cómo a sus familiares les concedían bien la insignia plateada o bien la Santina. Los hermanos Alberto y Ricardo Batalla, socios de honor, salieron prácticamente a la par. A sus 61 y 62 años, respectivamente, ya llevan medio siglo como integrantes del Grupo. "Son muchas horas y días pasados aquí de críos y de mayores también", aseguró Ricardo Batalla. Ambos coincidían. "El Grupo es una familia y uno de los mejores clubes de España", resaltaron.

Tan multitudinario fue el encuentro que, en esta ocasión, no hubo una foto de familia colectiva, sino dos. Por un lado, los Socios de Honor. Por otro, los Socios de Mérito. Además, otros 632 grupistas recibirán un diploma en sus domicilios. En este caso, los que acumulen 35 años vinculados a la mayor entidad sociodeportiva de Gijón. "Podemos decir con orgullo que el Grupo no es grande solo por sus números; es grande por sus valores, por su historia y, especialmente, por su gente", sentenció Joaquín Miranda.