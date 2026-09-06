El plan de Quirón dirimirá en días si opta por la compra o la expropiación de las parcelas claves para el proyecto

Una negociación "in extremis" aún podría salvar el convenio urbanístico que permitiría a Quirón construir un hospital privado en Nuevo Gijón a cambio de formalizar la compra y permutarle al Ayuntamiento unos terrenos colindantes al Hospital Universitario de Cabueñes. A fecha de ayer, sin embargo, las conversaciones seguían sin estar cerradas con la familia que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, lleva semanas mostrándose reticente a vender su parcela, donde reside, por considerar que la tasación económica no les permitiría adquirir una nueva vivienda. En los últimos días, se han puesto sobre la mesa varias ofertas y contraofertas en un proceso que fuentes conocedoras de la negociación señalan que tendrán que dirimirse "en días".

El plazo es cada vez más ajustado y, de hecho, el jueves pasado se puso sobre la mesa una suerte de "ultimátum" doble: la familia tenía hasta el lunes de esta semana para aceptar una nueva oferta y un total de diez días antes de que se activase la vía de la expropiación. Desde entonces, las dos partes han seguido hablando y eso ya es en sí un avance, porque hace unas semanas las negociaciones se daban casi por rotas y la familia pedía la intervención del Ayuntamiento, quien por su parte heredó del anterior mandato el citado convenio urbanístico con Quirón y el compromiso con la Consejería de Salud de formalizar la cesión de las parcelas de Cabueñes cuanto antes.

Quirón pudo formalizar en marzo de 2022 el citado convenio porque tenía un acuerdo previo de compraventa con los propietarios de estas fincas y de acuerdo a una tasación global que se cifró en 1,7 millones de euros. Esos acuerdos tenían, sin embargo, estaban sujetos a condición suspensiva, vinculados a que se fuesen cumpliendo ciertos hitos –como la tramitación de la operación urbanística que se tenía que llevar a cabo para permutar los terrenos–, y por lo tanto no eran compras por completo cerradas. Por eso ahora todas las partes tienen que estar de acuerdo.

Los terrenos de Cabueñes incluidos en el convenio son en su mayoría fincas vacías y sólo la familia afectada reside en el entorno. Estos propietarios llevan meses defendiendo que la tasación hecha en su día ya no les permite hoy adquirir otra vivienda y, aunque las conversaciones más recientes sí han incluido alguna actualización del precio, fuentes vinculadas a la negociación señalaban que a fecha de ayer aún no había un documento de acuerdo firmado. Por ahora, no obstante, queda aún cierto margen, aunque sea cada vez más estrecho, para blindar el convenio, ya que las partes implicadas están intercambiando pareceres y el "ultimátum" de la expropiación queda por ahora sujeto a que se agote primero la vía de la negociación. Las conversaciones están llevándose a cabo con sigilo y prudencia.

Lo que esta familia manifestó en la reunión de la semana pasada, en presencia de técnicos municipales, el resto de propietarios y representantes de la empresa sanitaria, fue que, si no se ponía sobre la mesa una oferta económica que les permitiese comprar otra vivienda, quizás la vía de la expropiación podría brindarles un resultado más ventajoso. La familia había manifestado también su preocupación por los plazos de desalojo y, de hecho, cuenta con el apoyo de la asociación vecinal, que está sondeando a sus socios en busca de una vivienda en alquiler que les pueda servir como solución temporal.

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Visto desde una perspectiva más amplia, este convenio no afecta por ahora a la ampliación del hospital público. Necesita esas fincas, pero para una fase de la ampliación posterior a la que se va a relicitar ahora –falta terminar de construir y reformular el edificio nuevo, que se ubica en un terreno ya de propiedad pública– y vinculada s a labores de urbanización y generación de accesos. Y la estimación es que, ya sea por compra o por expropiación, el traspaso de las fincas podrá llevarse a cabo en unos seis meses como máximo.