Unas primarias con el partido revuelto en Gijón: Lara Martínez, José Ramón Tuero, Carmen Moreno y Alberto Ferrao miden sus fuerzas conscientes de la dificultad de lograr los avales necesarios

Coinciden muchas voces en la Casa del Pueblo en que siempre que el partido encara unas primarias para unas elecciones municipales los militantes están revueltos por mostrar sus apoyos públicamente a uno u otro candidato. Y en esta ocasión, con cuatro nombres –la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; el concejal José Ramón Tuero; el exedil Alberto Ferrao; y la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno–, parece que esos movimientos se han multiplicado en las últimas semanas, toda vez que la ejecutiva que lidera Monchu García ha optado por ir de la mano abiertamente con una de las candidatas en liza. Ese apoyo, sumado al cambio de nombre repentino de cabeza de lista oficial –hasta hace solo unas semanas Manuel Vallina iba a ser el encargado de asumir esa misión–, ha provocado malestar entre candidatos y entre afiliados que ahora deberán elegir su opción para disputar la Alcaldía de Gijón en mayo del año que viene. Nadie se atreve a hacer apuestas, pero sí hay quórum en determinar que se antoja bastante improbable que los cuatro candidatos logren los avales necesarios para iniciar el proceso. El "caso Raja", su gestión y su demora, tampoco ayuda a la calma interna.

Los cuatro precandidatos –el plazo para postularse concluye el lunes– cuentan con experiencia de gestión, ya sea en política o fuera de ella, y llevan semanas teniendo conversaciones con la militancia para pulsar sus apoyos dentro del partido y garantizarse pasar el corte de los avales. Un apoyo que los compañeros de partido deben dar con nombre, apellidos y firma. Se necesita el aval de entre un 15% y un 20% de los afiliados al corriente de pago. Con unos 1.300 militantes en la Casa del Pueblo, la cifra mínima de avales estará muy próxima a los 200. Y cada persona solo puede dar su apoyo a uno de los nombres. Las cuentas no salen para que los socialistas gijoneses elijan entre los cuatro aspirantes. De hecho, la opción de que solo uno de ellos lo consiga no parece imposible.

A juzgar por el resultado de las últimas votaciones en la agrupación –Monchu García revalidó con 502 votos (un 68 %) la secretaría general frente a Fran López, del sector crítico, con 229, (un 31 %)– la ejecutiva cuenta con un amplio respaldo para lograr los avales necesarios para Lara Martínez. De hecho, cuantos más consigan más allá del mínimo imprescindible, menos margen dejarán a sus rivales para pasar el primer corte. Esa jugada se está llevando a cabo porque el temor a una derrota en la dirección local, más aún después de la salida de Delia Losa de la agrupación socialista de Oviedo tras las primarias, sobrevuela por la calle de La Argandona.

Pero en la ejecutiva socialista, con apoyos dentro del partido y una larga trayectoria en política también está José Ramón Tuero, una de las voces críticas por el apoyo explícito de Monchu García a Lara Martínez. Tuero, de hecho, se quedó a solo 19 de votos de ser el candidato del PSOE en 2019 frente a Ana González y ahora vuelve a pedir la confianza en un partido donde hay división hasta dentro de la misma "familia".

El paso hacia adelante de Alberto Ferrao, de la mano del exsecretario general Iván Fernández Ardura, y otros nombres del sector crítico como Roberto Lena o Carmen Saras, merman las opciones de Carmen Moreno a la hora de lograr los avales necesarios. Otros nombres de ese sector contrario a la gestión actual, en cambio, sí van a favor de la exgerente de la Unión de Comerciantes, que, por su parte, cuenta con apoyos dentro de la FSA.

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Entre el 9 y el 16 de septiembre será tiempo para que los candidatos midan fuerzas y recojan avales. Está por ver quién llega y quien se queda por el camino antes de que los militantes voten en primera vuelta el 26 de septiembre. Hasta entonces, los movimientos no cesan.