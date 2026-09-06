Por última vez como responsable de la Unidad Pastoral de La Asunción-San Juan XXIII, el párroco Andrés Fernández se colocó frente al altar y frente a sus feligreses de Viesques. Como persona, deja la que considera su casa y tras sufrir un "desgarro humano" cuando conoció la noticia. Como sacerdote, acude a la llamada de Dios "sin dudarlo", pasando a ser el vicario episcopal de la zona de Avilés y Occidente. Una decisión que, aunque ya se conocía desde hacía semanas, no dejaba de ser dolorosa para los fieles que ayer abarrotaron la iglesia de San Juan XXIII.

No quedó un banco vacío en el templo para acompañar a Fernández en su última misa. Tampoco estuvo solo en la dirección de la liturgia. Su antecesor, Ceferino Díaz, le escoltó junto a Javier Villaumbrales, "dos de los sacerdotes que más me han marcado en mi vida", reconocía el propio Fernández. Se le notaba la emoción, las palabras que siempre salieron de su boca claras y con mensaje fuerte, ayer costaban sacarlas. Con entereza llevó una Eucaristía que tuvo su punto reflexivo en la homilía, donde Fernández tomó el relevo de Díaz, al que dejó leer el Evangelio.

EN IMÁGENES: El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado "de empatía y cariño" : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting” / Ángel González

"Como se entremezclaran palabras de la lectura y humanas, prefiero hacer la homilía no desde la palabra de Dios, sino desde aquí", comenzó diciendo, situándose en otro atril. El párroco recordó sus inicios como sacerdote en 1999, cuando el por aquel entonces el arzobispo, Gabino Díaz, le ordenó. También apeló a la conversación que tuvo con Jesús Sanz Montes en la que le contó sus planes para hacerlo vicario episcopal. "Humanamente, me suponía dolor, pero sacerdotalmente sabia que estaba diciéndole sí a Dios y nunca en los 53 años que llevo de vida le he dicho no", reconoció el párroco.

También dejó palabras de agradecimiento a los barrios de Viesques y El Bibio y cómo acogieron la Unidad Pastoral de La Asunción-San Juan XXIII. "Estamos en pañales, hemos hecho lo que podíamos e intentado seguir adelante con nuestros sacerdotes y con dos comunidades muy fieles", aseguraba, lamentando haber estado tan dividido en las tareas "que a veces no podía llegar". No dejó pasar la oportunidad para introducir a su sucesor, el sacerdote Enmanuel Gómez. "No somos de una parroquia concreta, somos de Cristo y así vais a acoger a vuestro sacerdote, a Enmanuel. Lo vais a acoger como Cristo que viene a servir, como hemos venido todos", remató.

Un reloj y una pluma, "de las que se usan"

La misa continuó con algún que otro guiño a la marcha del párroco. En las peticiones se dio gracias a Dios "por regalarnos a Andrés y haberle puesto en nuestro camino" y antes de la bendición final, la parroquia tomó la voz cantante a través de Juan Antonio Fernández que, de primeras, matizó las palabras del párroco. "No estamos en pañales, deja una Unidad Pastoral muy sólida", aseguró el feligrés, que también apeló al puesto de capellán del Sporting que mantiene Fernández y que cuando lo cogió tenía dudas, ya que no era gran seguidor del fútbol. "No tienes por qué saber las normas, sabes mucho de las personas y en eso eres sobresaliente", fue la respuesta del vecino de Viesques.

"Aunque personalmente nos duela que se vaya, tenemos que entender las razones. Va a ser vicario de la zona de Avilés y los feligreses tienen mucha suerte, pero los sacerdotes también. Si por algo se caracteriza Andrés es por la empatía, el saber estar y el cariño que pones. Te queremos y por eso estamos afectados", reconocía Juan Antonio Fernández que también le entregó una serie de regalos: un reloj, una pluma "de las que se usan", apostilló el párroco, y un vale para comprar ropa "que me vendrá genial", volvió a apuntar entre risas y aplausos.

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Con el homenaje llegando a su fin, el sacerdote, que ya encarrilaba la sacristía, se dio media vuelta. "Casi se me olvidaba. Nos seguiremos viendo, este año nos toca llegar a Primera con el Sporting y lógico que estaremos", mencionó, refiriéndose uno de los lemas del Grupo Orlegi. "Ganaremos no la Primera División, sino el cielo sirviendo", mencionó antes de dejar sus últimas palabras, las mismas que el párroco Ceferino Díaz le enseñó y con las que siempre concluye las misas. "Cuidaros mucho los esposos. Un matrimonio unido da miedo a una sociedad que solo se mira a sí misma", concluyó. La jornada se cerró con una comida de despedida en las Dominicas en la que Andrés Fernández pudo compartir un último momento con sus fieles de Viesques.