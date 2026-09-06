El turismo en Gijón fuera de temporada se afianza: "Cada vez viene más gente"

Para los foráneos, Gijón tiene tirón en cualquier momento del año. Ese precisamente es uno de los objetivos del gobierno local, el lograr la desestacionalización, que los visitantes no lleguen a la ciudad solo en la campaña estival. Por Gijón se pasaron, en 2025, 1,74 millones. Y se produjo algo llamativo. Las pernoctaciones aumentaron en todos los meses... salvo agosto. No obstante, el denominado "lleno técnico" se mantuvo en cuanto a la ocupación. Esta tendencia, la de un goteo constante de visitantes a lo largo de todo el calendario, la notan a pie de calle los guías turísticos. Y están de acuerdo. "Cada vez vienen más fuera de temporada", aseguran.

Aun alcanzado septiembre, la estampa de numerosos turistas fotografiándose junto a las Letronas es habitual. No fue ayer una excepción. La agencia de viajes Vantur ofrece visitas durante todo el año y en la capital marítima del Principado perciben esa sensación de que, de un tiempo a esta parte, la desestacionalización avanza. "Este año no llegó tanta gente en verano; se va repartiendo un poco", subraya la guía Patricia Lueje. En ese sentido, apuntó que uno de los factores que lo explica es que, en Asturias, el turismo "no es específicamente de sol y playa".

Por tanto, hay turismo rural, de naturaleza, etc. "Este agosto ha sido más flojo que los anteriores, pero, por contra, en junio creció; está bien que tengamos repartido el trabajo durante todo el año y que no esté tan concentrado", indica su compañera, Elvira García, para quien, además, hay un incremento general de visitante extranjero en Gijón. Los cruceros, coinciden ambas, tienen mucho que ver. Por traducirlo en datos, en 2025, casi un 76 % procedían de otras zonas de España. Un 17,7 % eran internacionales.

Por la izquierda, Sofia Nirshberg, Liliana Ausín y Zorek Nirshberg, en la plaza de Jovellanos.

El periodo de la Semana Grande, o el fin de semana del Festival Aéreo, fueron los momentos en estos meses de estío de más afluencia. Retrocediendo al pasado año, la también guía Paula Álvarez recuerda un crecimiento relevante en las alas del verano. "La temporada se alargó muchísimo y en septiembre y octubre teníamos un montón de gente y de reservas", afirma Álvarez, para la que supone "una alegría" esta situación tanto a nivel laboral como para que la actividad en la ciudad no se ciña a un tramo en concreto. "Es un punto a favor que vengan tantos cruceros; que no haya un turismo solo de sol y playa es importante para traer un buen cliente", asevera Marina González, guía de Vantur, que resalta que este recién finalizado agosto fue "un carrusel de subidas y bajadas" respecto a los visitantes que participaban en los recorridos, que se centran principalmente en el casco histórico.

El propósito, no obstante, es claro. "Hay que salir de la estacionalidad", sentencia. Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Turismo, recalcaba hace unas fechas que la desestacionalización turística también favorece el impulso de los empleos estables.

Para Liliana Ausín, gerente de Asturias Ocio y Cultura y guía del Principado, este proceso de desestacionalización es palpable. "La gente cada vez viaja más y en cualquier época; de abril a noviembre yo no paro", sostiene Ausín en la plaza de Jovellanos, una de las paradas del itinerario que hizo con el matrimonio de Sofia y Zorek Nirshberg, residente en Estados Unidos y de orígenes ucranianos, que vio en una revista un reportaje sobre Asturias y de inmediato se empeñó en conocerla. "Es una ciudad muy viva", reivindicaron ayer. Para Liliana Ausín, desestacionalizar "es lo ideal". También encomió el papel del Ayuntamiento por perseguir esta meta. "El turismo tiene que crecer pero de manera sostenible", culmina la guía.