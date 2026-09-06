El último brindis del Oktoberfest que pone la vista en el próximo año: “Un acierto añadir más tipos de cerveza”

Gijón se resiste a dejar el verano atrás y por ello la última jornada del Oktoberfest, que comenzó el 27 de agosto, dio buena muestra de los numerosos grupos que despidieron el fin de semana, y el último gran evento estival, entre brindis de jarras de cerveza, hamburguesas, perritos y algún que otro baile espontáneo. Las novedades de este año, con un calendario adelantado, más marcas de bebida y un aumento de los puestos de comida han dado sus frutos. "Lo mejor, que hay diferentes tipos de cerveza", expresaba Ángel Tebar, poniendo palabras a un sentir común entre muchos de los asistentes.

El cierre del Oktoberfest de Gijón / Ángel González

El propio Tebar apuraba las últimas horas en la gran carpa de El Bibio en compañía de amigos. "Está genial que tengan diferentes opciones y que incluyan también sin gluten, así todos podemos disfrutar", apuntaba Eva García. Añadir más etiquetas de cerveza es la línea a seguir para Hugo Pardo, habitual a la cita. En la misma línea, David Garrido reconocía que "gusta la cerveza todos los días" y que el Oktoberfest es "la mejor excusa" para hacer un plan diferente. "Cuantos más modelos mejor. Con la música y el buen ambiente que hay no hace falta más", remataba Ariadna Fuertes. El propio Garrido lanzaba la petición para que, en próximas ediciones, desde la organización se animen a explorar sabores más potentes. "Sí que echo en falta algo más fuerte", reconocía.

Otros, en cambio, tuvieron la fortuna de que en su visita a Gijón, pudieran gozar de un plan diferente. "Yo soy de Córdoba y él de Sevilla. Estamos pasando unos días y descubrimos que había el Oktoberfest", explicaba Eva López junto a Luis Miguel Gómez. "Es un espectáculo y lo que más me ha impresionado es la carpa, entiendo que es por si llueve, pero es increíble como crea una ambientación diferente", reconocía López, mientras que Gómez se centraba en la faceta gastronómica. "Hay de todo, para la cerveza soy más clásico, pero me gusta que se puedan probar diferentes tipos de comida", señalaba.

Unas mesas más al fondo, Pablo Pérez y Henar Tauriño disfrutaban en compañía de unos cuantos amigos, todos de Gijón. "Siempre es buen plan venir y este año nos ha caído mejor que es antes", afirmaba el joven. "Siendo domingo, es un plan diferente y con el que acabar el fin de semana", añadía Tauriño, emplazando al año que viene la próxima visita. Los largos tableros y bancos corridos tendrán que esperar al próximo verano para volver a ser protagonistas en El Bibio.

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"La variedad ha gustado"

Desde la organización del Oktoberfest, a falta de las cifras oficiales, aseguran que las primeras impresiones que han recibido de los asistentes han sido positivas. "Lo de tener varias cervezas y marcas que hemos recuperado de otros años ha gustado", reconocía María González, organizadora del evento, que también destaca que adelantar el Oktoberfest ha dado sus frutos. "Las fechas encajan mejor para despedir el verano antes de que comiencen las clases y la rutina", asegura. Para próximas ediciones, tiene claro que "esta es la línea a seguir". "Tanto el recinto como el nuevo modelo tenemos pensado repetirlo", confía.