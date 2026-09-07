"Cinerama XXI" se suma a la programación cinematográfica de Gijón proyectando doce de las mejores películas del siglo XXI

Gijón sigue apostando fuerte por la cultura, sumando un nuevo ciclo cinematográfico enmarcado en las actividades complementarias que organiza el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Del 11 al 27 de septiembre, la Antigua Escuela de Comercio acoge la iniciativa "Cinerama XXI" en la que se proyectaran doce de las películas "más fundamentales" del siglo XXI. En colaboración con la Fundación Municipal de Cultura y la Sociedad Cultural Gijonesa, se busca recuperar estos largometrajes para la gran pantalla y generar una experiencia colectiva en torno al cine.

"Una ciudad culturalmente viva no puede limitarse a conservar lo que ya funciona, tiene que abrir nuevos caminos", expresó Montserrat López Moro, edil de Cultura. La cita contará también con la participación de invitados de renombre como el director, Jonás Trueba, que acompañará la proyección de su obra "Los ilusos 13+13", una nueva visión de lo que fue "Los ilusos", película de 2013 que el cineasta ha querido revisitar recientemente, conservando el material original, en blanco y negro, y añadiendo nuevas imágenes en color que hasta la fecha eran inéditas. Esta película se podrá ver el sábado 19 de septiembre a las 19.00 horas.

Previamente, el ciclo se estrenará el 11 de septiembre con una de las obras más importantes que se han recopilado: "La gran belleza", del italiano Paolo Sorrentino que hace casi una década fue merecedora del Óscar y del Globo de Oro a la mejor película internacional. El sábado 12, también se abordará la filmografía de uno de los grandes directores actuales del cine europeo. En la selección se ha optado por proyectar "Force Majeure", del sueco Ruben Östlund.

Por la derecha, Aitor Martínez Valdajos, Montserrat López Moro, Pedro Roladán y Alejandro Diaz Castaño, en la presentación de "Cinerama XXI" celebrada en al Antigua Escuela de Comercio de Gijón. / Ángel González / LNE

Los domingos, "Cinerama XXI" se abrirá al público más joven, añadiendo una sesión a las 12.00 horas en la que la animación tendrá su lugar. El 13 de septiembre será el turno de "El malvado zorro feroz", premio César en 2018 a la mejor animación. Por la tarde, será el turno de "Frances Ha", largometraje de 2012 realizado por Noah Baumbach y actuada y coguionizada por Greta Gerwig, una de las cineastas más reconocidas de lo que va de siglo y autora de obras como "Barbie", "Lady Bird" o "Mujercitas".

También habrá hueco para autores más clásicos como Lars Von Trier, escogiendo su película "Melancolía" para proyectar el viernes 18, a las 19.00 horas. Ese mismo sábado estará dedicado al citado Trueba, mientras que el domingo, "Cinerama XXI" viajará hasta Asia con dos de las obras más importantes que han salido del continente en este siglo. Como guiño a los Premios Princesa y el reconocimiento que este año se otorgará a Studio Ghibli, premiados con el Princesa de Comunicación y Humanidades, se exhibirá "El viaje de Chihiro". Por la tarde, la temática cambiará con la proyección de "Deseando amar", del chino Wong Kar-wai, considerada por muchos expertos como una de las grandes obras de los últimos tiempos.

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La última semana del ciclo, arrancará el viernes 25, con "Verano 1993" y un nuevo encuentro, en este caso online, con su directora, Carla Simón. El segundo homenaje de la cita recaerá en la figura de Marjane Satrapi, fallecida este año y Premio Princesa de Comunicación y Humanidades en 2024. El sábado 26 se proyectará "Persépolis". La programación cerrará 27 con las dos últimas películas. A las 12.00 horas, "La vida de Calabacín" y a las 19.00 horas, "Retrato de una mujer en llamas" que se proyectará en colaboración con la muestra de Cine Lésbico de Asturias y será su directora, María José Palma, la encargada de presentarla. Todas las películas se podrán ver de forma gratuita y previa retirada de una invitación a través de la web entradascultura.gijón.es.