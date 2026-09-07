Iván Raja afirma que da el paso y se presenta a las primarias del PSOE de Gijón con el objetivo de "volver a ganar las elecciones"

El exconcejal Iván Álvarez Raja, que la pasada semana recuperó sus derechos como militante al archivarse la denuncia por acoso sexual contra él, asegura que remitió esta madrugada la documentación necesaria para presentarse al proceso de primarias que el PSOE de Gijón tiene en marcha para elegir a su candidato de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, Raja llevaba varios días sopesando la idea. "Por la presente envío mi solicitud para participar en las primarias de la agrupación municipal socialista de Gijón para, en libre concurrencia, optar a liderar la candidatura del PSOE en la ciudad de cara a las elecciones municipales de 2027", señala en el escrito remitido a la FSA por vía telemática.

Álvarez Raja había solicitado la documentación el pasado viernes en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona, al día siguiente de que el partido comunicase que daba por concluida la investigación interna por la denuncia por acoso sexual que presentó una militante ante los órganos federales. "A la vista de la comunicación denunciada, la declaración de la denunciante, la prueba aportada por esta, el testimonio del denunciado, las pruebas que este ha considerado, y las testificales realizadas, este Órgano contra el Acoso, no puede concluir que la denuncia presentada sea procedente", concluía el informe. Ese documento motivó que volviese tanto a ser militante como a recuperar su puesto en la ejecutiva del PSOE de Gijón.

El exconcejal, que se encuentra fuera de la ciudad desde el fin de semana, señala en su comunicación con la FSA que está seguro de que el socialismo "volverá a ganar" las elecciones "en la villa de Jovellanos con opciones de que el bloque progresista alcance la mayoría del pleno consistorial y recuperar la Alcaldía que nuestro partido tuvo en 9 de 12 mandatos desde la recuperación de las libertades con los primeros ayuntamientos democráticos desde 1979". Además de la documentación de las primarias, Raja también envió una fotografía suya desde la calle Gijón, en el barrio sevillano de Triana, donde se encuentra estos días.

Con este paso hacia adelante de Raja vuelven a ser cuatro los postulantes, junto a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; el concejal José Ramón Tuero y el exedil Alberto Ferrao. La exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, dio un "paso al lado" ayer domingo entre duras críticas al PSOE de Gijón. "Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido. No se está garantizando un terreno de juego neutral", valoró entre otros reproches a la ejecutiva socialista local.

Está por ver si Álvarez Raja se ha presentado con el objetivo de hacerse oír dentro del partido, con el que se mostró también muy crítico por tardar seis meses en resolver su casa, o lleva a cabo una campaña activa, algo que parece poco probable. El exconcejal gijonés, además, tiene todavía procesos judiciales abiertos, como el juicio por su despido como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón. Y también ha hecho pública su intención de iniciar la vía penal para exigir cuentas a quien presentó la denuncia contra él por los cauces internos de Ferraz. "Todo está en manos de abogados y seguiré adelante", explicaba este fin de semana.

Hoy termina el plazo para la presentación de candidaturas y hoy mismo también se validarán esas candidaturas. A partir de mañana martes, los candidatos tienen por delante varios días, hasta el 16 de septiembre, para recoger avales. Según las estimaciones necesitarán alrededor de 200 avales. La campaña oficial irá del 17 al 25, y el 26 de septiembre tendrá lugar la primera votación. Si fuese necesaria una segunda vuelta, con dos candidatos, los militantes volverían a pronunciarse el día 3 de octubre.