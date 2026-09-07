Lara Martínez, candidata en las primarias del PSOE: "Mi vinculación con Gijón es incuestionable y como viceconsejera también trabajo por la ciudad"

Lara Martínez Fernández (Gijón, 1978), portavoz de la ejecutiva del PSOE de Gijón y actual viceconsejera de Turismo, concurre a las primarias del partido local y cuenta con el apoyo expreso de la ejecutiva. Compaginará ambos cargos por ahora con su condición de precandidata, confía en reunir los avales necesarios para pasar el corte y pide "normalizar" un proceso en el que, defiende, terminará siendo más importante el proyecto del partido que la persona que lo represente.

¿Cómo fue el proceso previo a dar este paso?

Como dice, fue un proceso en el que uno tiene que analizarse a sí mismo también y saber si está a la altura del reto que se plantea y valorar su trayectoria, su ámbito de conocimiento y su trabajo previo. Pese al análisis pausado, luego llega un momento en que se tiene que tomar una decisión, y yo tomé esta porque considero que puedo aportar a un proyecto que es común, global y colectivo.

Su nombre estuvo siempre en quinielas, pero durante un tiempo pareció quedar en segundo plano. ¿Cuándo empezó a plantearse en serio participar?

La decisión la tomé cuando llegó el momento, que es ahora, y porque me lo consultaron desde el partido.

Ha habido voces críticas con que le apoye la ejecutiva. El secretario general defiende que la ejecutiva ya se ha posicionado en otras ocasiones.

Y así es. Lo sabe quien conozca un poco el pasado reciente del partido. Las direcciones políticas tienen que tener una opinión al respecto de quién va a encabezar su proyecto, no lo veo como nada malo. Y la prueba de que no resta imparcialidad es que la ejecutiva tiene voz, pero el voto es de la militancia, que podrá votar independientemente del planteamiento de la ejecutiva.

Ante el reciente paso atrás de Carmen Moreno, señaló la importancia de conocer los procesos internos del partido. ¿A qué se refiere?

Somos una organización seria y con unos plazos que todo el mundo conoce. Cada uno, luego, decide cuándo sale y si, digamos, respeta las normas internas de la organización. El plazo para presentar precandidaturas se abrió el día 4 y terminaba este lunes a las doce de la mañana. Quien decidiera por su cuenta precipitar esos plazos podrá responder sus razones, pero no me corresponde a mí explicarlas.

¿Habrá contactos con Moreno para recabar su apoyo y de quienes la apoyaban a ella?

Este proceso permite que se presente quien considere y que quien considere se retire y decida lo que considere.

Habrá cuatro candidatos igualmente: da el paso Iván Álvarez Raja. ¿Qué le parece?

Es el paso adelante de un militante que como cualquier otro puede presentarse. Tendrá que afrontar el mismo proceso que el resto de candidatos.

Este inicio de primarias coincidió con la resolución de la denuncia de acoso que pesaba sobre él. José Ramón Tuero considera que habría que pasar página. ¿Y usted?

Estoy de acuerdo. Ese caso y las primarias son cosas distintas y simplemente han coincidido en el tiempo, pero creo que lo adecuado es separarlos. Está bien que se haya resuelto y también pienso que se debería haber resuelto antes.

¿La ejecutiva podría haber hecho algo más?

No, dependía directamente de Madrid. La ejecutiva insistió por activa y por pasiva.

Con cuatro candidatos otra vez, vuelve el problema de los avales.

Sí, tenemos mucho trabajo. Confío en reunirlos.

¿Ser viceconsejera es una ventaja o una desventaja por estar más desligada de la actividad municipal diaria?

Mi vinculación con Gijón es incuestionable. Nací aquí, crecí aquí, vivo aquí, hago mi vida aquí. Mi vinculación con la agrupación socialista de Gijón, lo mismo, tanto como portavoz de la ejecutiva como viceconsejera, porque desde el Gobierno autonómico también se trabaja por Gijón. No lo considero ni una ventaja ni una desventaja, solo una realidad.

¿Mantiene los dos cargos, al menos por ahora?

Sí, por ahora no hay cambio alguno porque ser precandidata no es incompatible con mi trabajo.

¿La izquierda tiene oportunidades reales de recuperar el gobierno?

Dependerá de nuestro trabajo, de que salgamos a la calle y nos presentemos como la mejor opción para que Gijón vuelva a ser una ciudad en proceso de transformación y no en el de deterioro de ahora. Hay posibilidades y vamos a pelear por ello.

¿De futuribles podemos hablar? ¿Ha pensado si querría integrar a otros candidatos en su equipo si gana o si integraría la lista de otro compañero si pierde?

No es el momento. Quiero ser prudente y respetar el proceso. Ahora estamos en el momento de conseguir avales. Las prisas no son buenas.

¿Cómo valora el trabajo del partido este mandato en la oposición?

Entré en la política en la oposición, en 2015, y sé que es muy duro. El grupo municipal está haciendo un buen trabajo.

¿Algo más?

Quizás una reflexión. Debemos normalizar estos procesos y recordar, también, que el cabeza de lista no es nada sin un equipo y un proyecto. Me gustaría que pudiésemos alejar la cámara y darnos cuenta de que la persona es importante, pero el proyecto lo es más, y debemos ser responsables para conseguir las tres cosas: el mejor candidato o candidata, el mejor equipo y el mejor proyecto.