María Jesús Fernández, vecina de Veriña: "Soy una simple e impulsiva vecina que seguirá librando batallas en su tierra"

María Jesús Fernández tiene la suerte de echar la vista atrás a sus 62 años y sentirse orgullosa de vivir en Veriña. El pueblo gijonés en el que nació y en el que anhela estar hasta el final.

Su infancia marcada por katiuskas y un paraguas siempre a cuestas demuestran que los crudos inviernos de la parroquia han dejado paso a temperaturas más suaves. Cambios que no solo se notan en el clima, también en el paisaje, dominado ahora por una industria que "se abre paso con fuerza. Ya lo decían los abuelos, que el pez grande siempre se come al chico. Nos cruzan trazados como el gaseoducto o varias líneas de carreteras y vías que van dividiendo la parroquia, pero es inevitable teniendo en cuenta el desarrollo que tiene Gijón", asume esta vecina, que tiene grabado a fuego su juventud y memorias de infancia en Veriña. "Fui al colegio a Gijón, donde nunca encontré mi lugar. La ciudad entonces me parecía solo cemento y ruido y vi que no era para mí. Sin embargo, seguí viniendo a Veriña, aquí tenía todo lo que realmente era importante", asegura.

Yacimiento arqueológico de la Campa Torres / Ángel González

Tan importante que forjó un carácter y una forma de ser y estar en el mundo y en su pueblo. Y es que María Jesús Fernández no duda en destacar su firme compromiso con sus vecinos y la parroquia. "En 1982 se creó la asociación de vecinos de Veriña y la comisión de fiestas, ambas iban de la mano. Ahí empezó una etapa que es la verdadera universidad de mi vida: conoces, convives y compartes con infinidad de gente de toda índole. Libras batallas, enfrentas problemas, organizas fiestas… todo ello con su parte de aprendizaje", afirma.

De hecho, gracias a esa unión vecinal Veriña ha ido cambiando y también ganando. "Se puso el agua en las casas, teléfono, luz pública, se pavimentaron caminos, llegó el saneamiento, aunque todavía faltan algunos tramos. Pero aún queda mucho por hacer. Las plagas que hoy afectan a la agricultura nos hacen perder a veces las ganas de seguir manteniendo un entorno rural del que Gijón debería sentirse orgullosa: es el pulmón verde de la ciudad", reivindica Fernández.

La parroquia de Veriña Nombre: María Jesús Fernández Edad: 62 años Profesión: jubilada El mejor lugar de la parroquia: los alrededores de la Campa Torres Lo mejor de vivir en la zona rural: "Todo. Vivo en el mejor sitio de Gijón" En una frase: "En la zona rural las mujeres somos cuidadoras, cocineras, economistas, jardineras... eso no se aprende en la universidad"

Una vida de compromiso tanto con su gente como con su hogar. "Vas creciendo como persona, te casas, tienes hijos, cuidas de los padres, abuelos… y en mi caso, decidí dedicarme a mantener en orden una casa y un terreno ya de mis abuelos, cosa de la cual no me arrepiento nada y volvería a repetir", afirma.

Sin duda, en esa vida ha tenido mucho que ver Caja Gijón "La Rural". "Trabajamos con ellos desde que tengo recuerdo. Hoy mi nieta ya es socia, para seguir con la tradición familiar. Ojalá sigan con ese trato cercano porque las máquinas nunca sustituirán a las personas", recalca María Jesús Fernández.