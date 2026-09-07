La nueva sede vecinal de Viesques abrirá en noviembre

La reconversión de la antigua guardería del Club Hípico Astur (Chas) en la sede de la asociación vecinal de Viesques encara su recta final. Lo hace, no obstante, con una variación en la hoja de ruta. Si bien la idea del gobierno local pasaba por el presente mes de septiembre para que el nuevo espacio entrase en funcionamiento, unos retrasos en las obras obligan a modificar el plan. La previsión ahora es que sea en noviembre cuando el colectivo vecinal del barrio pueda "mudarse" a la que se convertirá en su nueva casa. Desde hace años, esta se encuentra en el colegio Begoña.

Hace algo menos de un año comenzaron los movimientos de tierra para darle al equipamiento, en desuso y con evidentes signos de abandono —aún son visibles algunos grafitis—, un lavado de cara y una utilización. La rehabilitación requiere una inversión de casi 511.000 euros. Una cifra superior a la inicialmente prevista, que era de 366.000 euros. A los 166.000 reservados en su momento en el marco de los presupuestos participativos se añadieron otros 200.000 con posterioridad.

Esta reforma de la otrora guardería del Chas es una vieja reivindicación del barrio. De un tiempo a esta parte, la actividad de la asociación vecinal se desarrolla en un espacio del colegio Begoña. Allí tuvieron lugar, por ejemplo, las elecciones en la entidad, que suscitaron largas colas por la notable participación.

El proyecto municipal, consensuado con los vecinos, contempla una importante remodelación de un edificio abandonado a su suerte y escenario habitual de actos de vandalismo. De hecho, desde el Ayuntamiento ya aseguraron a principios del pasado año que "corría el riesgo de venirse abajo". La nueva sede de Viesques tendrá varias salas, almacén, office, vestíbulo, oficina y baños, además de las zonas de paso. El patio cubierto será el espacio que ocupe más metros cuadrados.

El reclamo de una sede propia ya viene de tiempo atrás en Viesques. Y su impulso salió adelante superando algún que otro escollo. A saber, en el anterior modelo participativo relativo a las obras de distrito, en el que el Consistorio proporcionaba una serie de actuaciones viables técnica y económicamente, se produjeron "plantones" en algunos. No ocurrió, sin embargo, en el Este, que se decantó por esta rehabilitación de la guardería del Club Hípico Astur para transformarla en local social.

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A la reconversión del equipamiento todavía le falta. Algunas paredes ni siquiera están. En el gobierno local confían en que no haya más demoras y que el anhelo de Viesques se haga realidad para que sus vecinos tengan un nuevo "hogar" para reunirse, socializar y debatir las necesidades del barrio.