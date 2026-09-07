El Puerto plantea más actuaciones de mejora en el frente costero de Gijón para impulsar "la interacción con la ciudad"

El plan Proa (Proyecto de Reforma, Ordenación y Accesibilidad), impulsado por la Autoridad Portuaria de Gijón para transformar y conectar el frente costero portuario con la ciudad, tiene todavía varias actuaciones en cartera. Así lo confirmó este lunes Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto, durante su visita al dique de Santa Catalina, donde ya luce en toda su extensión el mural "Xixón ye marineru", obra de los ilustradores Vera Galindo y Juan Rubio. Una intervención artística que se suma a una primera en la punta de Liquerique, culminada el pasado año, y centrada en esta ocasión en la parte superior del rompeolas, en el espaldón. La nueva imagen, con motivos similares al primer mural, se prolonga hasta el edificio Torreón. "La zona ha mejorado mucho teniendo en cuenta cómo estaba de pintadas y vandalizada; el resultado es muy satisfactorio", subrayó Nieves Roqueñí.

Sobre futuras intervenciones enmarcadas en el plan Proa, la presidenta de la Autoridad Portuaria aseguró que "estamos maquetando el documento que presentamos al Consejo de Administración en agosto". También aludió al plan de choque que se promovió para paliar la falta de mantenimiento de los últimos años. Una batería de medidas que incluyó, por ejemplo, la reposición de elementos deteriorados como barandillas, pavimento, o papeleras de recogida selectiva, la reparación de mobiliario urbano o el repintado de farolas, bancos o barandillas. "A medio plazo meteremos otras actuaciones ya aprobadas en el plan de empresa", incidió Nieves Roqueñí, que remarcó que habrá iniciativas para la zona del Arbeyal o de la interacción con Aboño.

Volviendo al mural de la punta de Liquerique, el Puerto ya se vio obligado en junio a llevar a cabo trabajos de restauración y limpieza del mismo como consecuencia de pintadas y actos vandálicos. La pieza, encabezada por ese lema de "Xixón ye marineru", trata de simbolizar la estrecha relación entre Gijón y su actividad portuaria. En la ampliación hasta el Torreón, unos 270 metros, los artistas incorporaron términos como "memoria", "Cimavilla", "tradición", "xente" o "mar", siguiendo una paleta cromática parecida para otorgar cohesión al proyecto global. "Esperemos que a los ciudadanos, paseantes y visitantes les agrade", sostuvo Nieves Roqueñí. Para avanzar en la obra se evitaron los periodos de mayor afluencia turística en un entorno, ese punto del Puerto Deportivo, muy transitado.

"Siempre hemos dicho que uno de los objetivos que tenía este equipo de dirección era mejorar la interacción Puerto-ciudad", reivindicó Nieves Roqueñí, que, en ese sentido, destacó la importancia de optimizar "la calidad de los espacios en los que tenemos presencia, que además están muy vinculados con la ciudad", manifestó. Tanto Vera Galindo como Juan Rubio se mostraron muy contentos con cómo ha quedado el dique de Santa Catalina. "Buscamos que invite a la gente a caminar hacia la pieza más fuerte, que es el mural de 'Xixón ye marineru'", comentó Galindo. El nuevo espacio decorado del espaldón, eso sí, está más expuesto a las condiciones meteorológicas y del mar. "Hemos tenido un buen feedback de vecinos y turistas", agradeció, por su parte, Juan Rubio.