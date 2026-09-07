Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años

Susto vespertino en la playa de San Lorenzo de Gijón. Efectivos sanitarios tuvieron que trasladar en ambulancia a un hombre de 79 años al Hospital de Cabueñes. Según las fuentes consultadas, el varón sufrió mareos y una indisposición.

El traslado se produjo pasadas las cuatro de la tarde. Lo sucedido generó un importante revuelo en el principal arenal gijonés. Pese a que el mes de septiembre ya cumplió su primera semana, las temperaturas de este lunes han hecho que la playa presente un aspecto aún de lo más veraniego.

Debido a ello, había una importante afluencia de bañistas cuando todo pasó.