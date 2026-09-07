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Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años

El incidente se produjo sobre las cuatro de la tarde

El servicio de Salvamento en la playa de San Lorenzo, esta tarde

El servicio de Salvamento en la playa de San Lorenzo, esta tarde / Paco Paredes / EFE

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Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Susto vespertino en la playa de San Lorenzo de Gijón. Efectivos sanitarios tuvieron que trasladar en ambulancia a un hombre de 79 años al Hospital de Cabueñes. Según las fuentes consultadas, el varón sufrió mareos y una indisposición.

El traslado se produjo pasadas las cuatro de la tarde. Lo sucedido generó un importante revuelo en el principal arenal gijonés. Pese a que el mes de septiembre ya cumplió su primera semana, las temperaturas de este lunes han hecho que la playa presente un aspecto aún de lo más veraniego.

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Debido a ello, había una importante afluencia de bañistas cuando todo pasó.

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