El turismo de congresos en Gijón, al alza con más de 30 citas antes de fin de año, aspira a captar eventos deportivos

Superado el pico turístico que la ciudad vive siempre en agosto, la actividad congresual toma el relevo con una recta final de año que traerá a Gijón más de una treintena de eventos, la inmensa mayoría con una previsión de congregar a más de un centenar de asistentes, y con varias actividades multitudinarias, con unos 800 congresistas. Desde hace ya unos años Gijón busca consolidar su posición en el mapa del turismo de congresos y, de hecho, se trabaja ya en el calendario del año que viene, en el que figuran ya una docena de eventos cerrados, y en el de 2028, en el que ya figuran dos grandes citas sanitarias. Solo este mes, y sin contar la reciente cita deportiva de Oceanman, habrá trece encuentros vinculados en mayor o menor medida al turismo de congresos, destacando un congreso nacional de ergonomía con unos 300 asistentes y la gran reunión de Tuna España, que tiene a unos 150 alistados. "Estamos apostando por sectores como los congresos, las reuniones profesionales o los grandes eventos; actividad durante todo el año", señala la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil responsable de las áreas de Turismo y Promoción Económica.

Fechas cerradas para la nueva temporada de congresos en Gijón / .

El listado de actividades aprobado por ahora –se podría ir ampliando– dejan para este cierre de 2026 sobre todo eventos sanitarios y empresariales. Será interesante, los días 10 y 11 de este mes, la cita de los profesionales de ergonomía, que ya habían elegido Gijón en ediciones anteriores. El encuentro, en la Laboral, aunará el Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología y el encuentro internacional del mismo gremio. El espacio se reservó con la previsión de que acudirán al menos 300 congresistas. Pocos días después, el 14, comenzará el Congreso de Microbiología de los Alimentos, que acogerá, se prevé, a la mitad de asistentes, pero durará más tiempo, tres días. Se tomará como sede el recinto ferial y bajo la organización del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) con la colaboración de la Delegación asturiana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante todo el mes de septiembre habrá varias citas congresuales todas las semanas, entre ellas, un encuentro europeo sobre la raza bovina parda suiza (del 23 al 25), el Salón Internacional de les Sidres de Gala (del 24 al 27) y el Congreso Científico Hospital Veterinario Menes (26 y 27).

Ocurrirá lo mismo en octubre, con citas todas las semanas, destacando por volumen de asistentes dos citas sanitarias: el Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (con fecha de inicio el día 8) y el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (día 14), ambas con la previsión de reunir cada una a al menos 800 congresistas. Mismo poder de convocatoria se espera para el Legión 501 Training Day el día 3 de octubre, donde se darán cita en torno a un millar personas caracterizadas del conocido ejército de "Star Wars".

Una cita de las jornadas de conferencias TEDx, con al menos 150 inscritos, cerrará el día 12 de diciembre el programa de congresos del año. Noviembre, hasta ahora, tiene también varias citas en agenda, entre ellas un congreso de ecografía y un festival de swing, así como el Congreso de la sociedad Ibeoramericana de Neurología y Uroginecología (a partir del día 12 y con unos 300 inscritos) y un curioso encuentro de baristas expertos en los diseños de espuma en los cafés con leche, cita esta última que se celebrará el día 7de noviembre.

Citas ya previstas para 2028

Para 2027, y aunque el calendario se irá completando en los próximos meses, hay ya varias fechas marcadas, entre ellas un simposio de la Unión Científica Internacional de Radio en septiembre y el Congreso de la Sociedad Español ade Traumatología del Deporte en abril.

En mayo de 2028 se espera celebrar en Gijón el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral y un encuentro mundial de herpetología, la rama científica que estudia anfibios y reptiles. Pumariega destaca que este tipo de encuentros ayuda a "crecer fuera de temporada alta" y "aumentar la presencia internacional" de visitantes. Añade que, junto a la temática congresual y empresarial, el gobierno local está captando también grandes citas deportivas, como el Oceanman celebrado este fin de semana, un sector "que puede convertirse en otra herramienta muy importante de desestacionalización" turística.