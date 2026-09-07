Esto ye Ciares recoge materiales para paliar la crisis en Ceuta
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"Ante’l racismu, sofitu vecinal". Ese es lema de la asociación vecinal "Esto ye Ciares" con el que la entidad dio a conocer una campaña para recoger materiales de primera necesidad que enviarán a Ceuta el próximo 21 de septiembre. La entidad pide, para colaborar, que se entreguen gasas, puntos de aproximación o suero, así como móviles, baterías o sacos de dormir.
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