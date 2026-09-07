Esto ye Ciares recoge materiales para paliar la crisis en Ceuta

"Ante’l racismu, sofitu vecinal". Ese es lema de la asociación vecinal "Esto ye Ciares" con el que la entidad dio a conocer una campaña para recoger materiales de primera necesidad que enviarán a Ceuta el próximo 21 de septiembre. La entidad pide, para colaborar, que se entreguen gasas, puntos de aproximación o suero, así como móviles, baterías o sacos de dormir.