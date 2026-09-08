Alberto Ferrao, candidato a las primarias del PSOE de Gijón: "Doy el paso para construir el mañana porque tenemos una ciudad que poco a poco se va oscureciendo y hay que darle luz"

Alberto Ferrao Herrero (Gijón, 1972), candidato a las primarias del PSOE, analiza el contexto del proceso y cómo encara el futuro.

¿Qué lleva a Ferrao a dar este paso?

Construir el Gijón del futuro. Creo que es el paso que tiene que dar cualquier candidato que afronta estas primarias. Esa ciudad con cohesión social, igualdad, movilidad, con turismo necesario pero necesariamente sostenible, el urbanismo acorde al medio ambiente, con servicios públicos, con una educación y cultura transversal que transforme la ciudad... doy ese paso para construir ese Gijón. Esa ciudad que atiende al cuidado, a la vivienda y a los problemas de los jóvenes los cuales tienen que ser parte activa de Gijón. No son solo para el mañana, sino también para el hoy. Doy el paso para construir el mañana porque tenemos un Gijón que se está oscureciendo y hay que darle luz.

Habla del mañana. ¿En el PSOE el discurso últimamente ha sido de reivindicación del pasado?

Tenemos también que apoyarnos en el pasado, porque sirve para seguir construyendo, pero no quedarse en él. Hay que mirar el futuro. Desde luego, no podemos olvidar el pasado a pesar de que algunos partidos de la derecha quieren olvidar pasados dolorosos para nuestro partido en el sentido de la guerra civil y la dictadura. El pasado está ahí, tenemos que apoyarnos en él y conocerlo, pero hay que mirar al futuro de Gijón porque si no nos quedamos atrás. Eso es lo que le está pasando a esta ciudad en estos años de gobierno de la derecha.

¿A qué se refiere?

Están mirando al pasado y apoyándose en el pasado quedándose en él. Cuando hablamos de movilidad y de movilidad en Europa eso no es lo que está pasando en Gijón. En Gijón, la movilidad vuelve hacia atrás. Cuando hablamos de políticas de igualdad, en Gijón fuimos pioneros en las igualdades en la democracia con la Casa de Encuentros o el Centro Asesor de la Mujer. Eso, ahora mismo, se está quedando atrás. Hay mirar al futuro siempre. Siempre.

Al final van a ser cuatro candidatos. No va a sobrar ningún aval.

La recogida de avales es el paso necesario para seguir caminando. Todos a partir de mañana estaremos intentando recogerlos y llegar a los que necesitamos. La batalla va a ser bonita y buena. Un momento de recogida con compañeros y compañeras para enseñarles lo que queremos hacer y el candidato o candidata que pueda ser mejor para afrontarlo. Convencer desde el primer momento es básico para llegar a ese Gijón del futuro. Toca hacerlo desde ya.

Carmen Moreno se desligó de la carrera.

Todos y todas somos compañeros. Y esa palabra es muy bonita, significa mucho y es muy importante en la vida del partido. Por tanto, creo que tenemos que vivir y comportarnos con esa palabra. Carmen Moreno es una compañera más que ha dado un paso, como dijo ella, hacia un lado. Va a estar, seguro, en el proceso apoyando con ideas, trabajo, su forma de ser y de entender la política. Hay que respetar su decisión.

¿Se puede entender esa benevolencia a la hora de analizar el paso como una invitación a trabajar juntos?

Creo que hay una cosa que me diferencia y que es mi talante. Es mi capacidad de unir y mi capacidad de poner lazos y manos para agarrarnos todos. La unión es básica para la agrupación, la ciudad y para el partido. Necesitamos esa unión para avanzar con más fuerza. Mi talante y mi forma de entender la convivencia y la vida de las personas y del partido es a través de la unidad. Una persona sola no hace nada. Una persona unida lo hace todo.

¿Ese es su punto fuerte?

Uno de ellos. Otros son la visión de Gijón, bagaje profesional y político. La forma también de entender la política. Es un conglomerado de aspectos que fortalecen mi candidatura. Creo que eso es lo que la militancia ve en mí.

¿Pensar en el Gijón del futuro es una crítica a Lara Martínez y a Ramón Tuero? Los dos son personas que llevan muchos años en política.

No, lo que creo es que cualquiera que afronte este proceso tiene que mirar al Gijón del futuro. El que mire para atrás se queda para atrás. Gijón siempre fue innovador y moderno y una ciudad referente en esos pasos arriesgados para seguir creciendo. Gijón es una ciudad, además, que rápidamente reacciona, empuja y exige y se ilusiona. Eso es Gijón. Hay que seguir empujando para cambiar la ciudad a través de las personas. Si no se hace así no estamos en el camino correcto.

¿El paso de Raja se puede interpretar como una especie de respuesta hacia al Ejecutiva?

Un candidato que ha presentado los papeles para presentarse a las primarias. Y ahora a luchar por los avales. Cada candidatura es la responsabilidad que tiene.

Que haya una candidata oficialista no le hará especial gracia.

Creo que siempre hay que respetar la neutralidad en el proceso. El PSOE siempre defiende la democracia interna y hay que responder a esa neutralidad en el proceso. Que haya pasos que pueda no entenderse que favorezca esa neutralidad está claro que no son adecuados.

Hablemos pues del futuro. ¿Qué puede ofrecer Ferrao a Gijón?

Ferrao solo no puede ofrecer nada. La importancia es el equipo. Podemos transformar la ciudad. Gijón precisa un nuevo empujón porque hay políticas que han cambiado lo que somos. Si no miramos al futuro nos pasarán por todos lados. Los servicios públicos son básicos, que la ciudad esté limpia... que la ciudad esté formada por barrios y esos barrios tengan una forma de entender la vida y la ciudad. Hay que mirar los barrios y no solo el centro... es el momento de volver a cambiar Gijón y de volver a ilusionarnos. El gijonés siempre siente orgullo por su ciudad y eso es por la forma de ser de la ciudad. Gijón debe ciudad moderna, cosmopolita, que haga que las tecnologías acerquen los servicios públicos, más transparentes y dinámicos. Eso es lo que hay que ofrecer y creo que puedo hacerlo.

El momento para el PSOE es duro por la ola de derecha y extrema derecha que se viene.

Noticias relacionadas

Tenemos que defender las políticas públicas que ha hecho nuestro partido a nivel nacional y en Asturias. En momentos muy complicados, tanto el Estado como el Principado respondieron. Y respondieron atendiendo a las personas y sus necesidades. Se han protegido muchos derechos ante un retroceso de otras fuerzas políticas que hacen que de forma paulatina se pierdan esos derechos conseguidos. Hay que defender esas políticas. Ante los bulos y la capacidad de desprestigiar, está la importancia del trabajo y la importancia de los derechos. En ello, el PSOE a nivel del Estado y en el Principado está siendo muy valiente y es reconocido internacionalmente.