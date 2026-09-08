Deva impulsa su tradicional subasta del ramo con lotes de comida y bebida, una air fryer o varias camisetas del Sporting

Frente a las antiguas escuelas de Deva, ayer a primera hora se podía ver un tremendo ramo sobre un trono. Junto a él, otras cestas, más pequeñas, pero decoradas con el mismo esmero, con roscas de pan, las mismas que colgaban del motivo floral que, pocas horas después iba a ser protagonista en una subasta. Llevaban en la parroquia más de 25 años sin celebrar este acto tan tradicional que se perdió con la llegada del nuevo siglo. El año pasado lo recuperaron y este han conseguido asentarlo gracias al esmero de la asociación vecinal Peñafrancia que ayer volvió a impulsar esta rifa junto a la procesión.

Varios de los vecinos, aprovechando también la festividad de Asturias, se vistieron con trajes regionales y al ritmo de los acordes de varios integrantes de la banda "Saxum", desfilaron desde las antiguas escuelas hasta el prao del Chispu. "Esto no es lo más importante. Lo más importante es lo que tenemos para subastar. Es el segundo año y los vecinos se han portado de maravilla, es inmenso todo lo que han donado", expresaba Carmen Díaz, secretaria de la asociación vecinal. Al igual que el año pasado, todo lo recaudado en la subasta iba a parar para una causa solidaria. En esta ocasión, para la asociación Alarde que se encarga de trabajar con personas con discapacidad intelectual.

También tuvo relevancia la participación del Ayuntamiento que este año cedió una carpa para la espicha y, si fuera necesario, trasladar la subasta a un sitio cubierto en caso de lluvia, como acabó sucediendo. Antes de que el tiempo cambiara los planes de los vecinos, la rifa se inició junto al hórreo del prao y bajo la dirección de la secretaria de la asociación. Montserrat López Moro, edil de Cultura, y Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, acompañaron a los participantes en las pujas.

El primer lote, variado. Varias botellas de vino, una hogaza de pan y varios productos típicos asturianos. Gloria Fernández, vecina de Deva desde hace 15 años, marcó la primera cifra de la jornada, 40 euros. "Soy de la zona de Llanes y allí es muy típico la subasta del ramo. Me parece fantástico que se recuperen estas tradiciones", celebraba, añadiendo que también arrimó el hombro para elaborar el ramo.

Otro de los momentos destacados fue cuando salió a escena uno de los productos más valorados, una air fryer que se subastó junto a un par de botellas de vino y tres litros de vermú. Pablo Varela apostó fuerte y por 80 euros se llevó el gato al agua. "Es una maravilla juntarnos todos aquí, conoces a los vecinos que igual durante el resto del año no coincides tanto", aseguraba este vecino que reconocía no saber muy bien todo lo que había ganado. "Lo he metido en el coche antes de que empezase a llover más fuerte, en casa miraremos lo que hemos ganado", expresaba con alegría, destacando que el hecho de que la recaudación "fuera para fines solidarios" también pesó a la hora de pujar.

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Poco a poco, las cajas y bolsas con botellas, comida, utensilios y hasta un par de camisetas del Sporting fueron pasando a manos de los vecinos que se fueron animando a participar. A la misma hora de la subasta también se celebró la misa en la ermita de Nuestra Señora de la Peña de Francia que lució a rebosar. "Para el año que viene se adelanta la misa para poder acudir y luego hacer la procesión y la subasta", confirmó Díaz. La jornada continuó con una espicha en la carpa y una exhibición canina para cerrar una tradición que ha vuelto a asentarse en Deva.