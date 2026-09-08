Emmanuel González, nuevo párroco de La Asunción-San Juan XXIII, en Gijón: "La fe te ayuda en el día a día; no es algo aburrido que solo consiste en rezar"

Emmanuel González Ortiz (Pérez Zeledón, Costa Rica, 1990) tomará posesión este sábado, a las 19.15 horas, como nuevo párroco de La Asunción-San Juan XXIII. Será, además, su primera misa. Hace unos días vivió una emotiva despedida en sus últimos destinos, Villayón y Coaña. González, que llegó a España con 18 años, había pasado previamente por León, Extremadura, Oviedo y Valdés, donde fue vicario parroquial. En 2022 asumió en solitario once parroquias. Fue ordenado presbítero en Pentecostés, en mayo de 2018. Admite que la reestructuración de unidades pastorales, como quien dice, es ineludible. "La realidad se impone circunstancias adversas; cada vez somos menos curas", subraya el costarricense, que reivindica un repunte de la espiritualidad. "Hay quienes encuentran en Jesucristo una roca firme en la que apoyarse", destaca.

De Villayón y Coaña a Gijón, un cambio importante. ¿Cómo lo afronta?

Primero con sorpresa. Suelo hablar con el Arzobispo a principios de año y se suponía que no habría cambios. No me lo esperaba. Pero yo no pedí ni quedarme ni marchar. Comparto con Andrés (Fernández) la obediencia, vamos donde Dios nos manda. Por una parte da pena dejar las personas que dejo, había proyectos por hacer, pero también tengo ilusión por comenzar en un nuevo sitio.

Menciona a Andrés Fernández, su predecesor.

He hablado y tenido unos encuentros con él. Sé de su buen hacer y no voy a intentar sustituirle porque sería una tontería. He seguido su despedida, el cariño que le tiene la gente. Esa cercanía es un ejemplo. Yo intentaré aportar lo que buenamente dentro de mi humanidad.

¿Ha indagado sobre las parroquias de San Juan XXIII y La Asunción?

No conozco mucho. En ese sentido, descubrir las parroquias también será una sorpresa.

De un tiempo a esta parte es común en Gijón y en Asturias esta reestructuración de las unidades pastorales.

Hay que intentar ver también por dónde nos lleva el Espíritu Santo. La realidad de la Diócesis es que es muy grande, pero curas somos cada vez menos. La realidad se va imponiendo ante circunstancias adversas pero hemos de valernos para acercarnos entre las personas, para buscar aquello que nos une y no lo que nos separa. También es una oportunidad para unirnos como Iglesia.

Es un sacerdote, dentro del panorama general, joven.

Los curas no salimos por generación espontánea. Debe existir un ambiente propicio para que haya vocaciones y pueda bajar la media de edad en un presbítero envejecido. Andrés hizo un trabajo muy bueno, de cercanía con los matrimonios, y eso es fundamental. Hay que cuidar a las familias para que surjan vocaciones.

En Villayón y Coaña, ¿ha notado alguna tendencia respecto al perfil de los feligreses?

Desde que llegué, cada vez más personas de mediana edad se han acercado, que han tenido algún despertar de la fe. En cuanto a los jóvenes, eso es más difícil porque en sitios rurales la población joven marcha. Esto se puede notar más en las ciudades.

¿En qué momento cree que se encuentra la fe, la espiritualidad?

Ha habido un despertar, o un nuevo despertar. Hay muchas personas que andan en busca de la verdad. Muchas se le ofrecen pero ninguna prevalece, y esto cansa. Y hay quienes encuentran en Jesucristo esa roca firme en la que apoyarse. Se puede encontrar la felicidad a través de Jesucristo. Pero tiene que asentarse este repunte, no puede ser un péndulo que va y viene ni quedar en una cosa superflua.

Prosiga.

Hay que ver que la fe se vive desde la normalidad, que no es algo aburrido que solo consiste en rezar. Somos personas comunes y corrientes que padecemos, lloramos, reímos, comemos y dormimos. La fe te ayuda en el día a día.

¿Cómo valora el papel del Papa León XIV?

Ha transmitido normalidad y transparencia, el ver que no se trata de seguir unos cánones rígidos. Ayuda ver a una persona que no es intocable, ver esa serenidad y calma que muchas veces se transmiten con una mirada o un gesto.

¿Qué retos se marca en su llegada a Viesques y La Asunción?

En una parroquia lo más importante no es el cura, es que haya una comunión. Todos somos importantes: el que preside las celebraciones y sacramentos, el que abre la puerta de la iglesia, el que limpia, el que da la catequesis, el que va a catequesis... La parroquia hace al cura y el cura hace la parroquia. Y hay que encontrar esa sintonía y la vivencia de la fe. No tengo una ruta o un itinerario establecidos. Me dejaré ayudar para ir enriqueciéndome como párroco.