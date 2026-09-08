La Europea, Cabueñes y el plan de vías, "promesas" del reinicio del curso político en Gijón

Este septiembre se fijó hace meses en el calendario de tres de los grandes proyectos de la ciudad. La Universidad Europea, tras recibir el mes pasado la licencia para construir su futura nueva sede en Gijón, señaló que arrancaría con las obras durante estas fechas. La Consejería de Salud, tras dar a conocer en julio el proyecto de ejecución de la reformulada primera fase de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, enmarcó también en septiembre la fecha para que esa actuación, de 147 millones, saliese a licitación. Y el Ministerio de Transportes, a través de su secretario de Estado, José Antonio Santano, comunicó también en julio que la licitación de la primera fase del plan de vías, con el derribo del viaducto de Carlos Marx como gran actuación, llegaría también este mes. Tres "promesas" que, de cumplirse, marcarán el reinicio del último curso político antes de las elecciones municipales.

Del proyecto del que constan noticias más recientes es la Universidad Europea, que recibió a mediados del mes pasado la licencia municipal para poder iniciar las obras. La propia institución académica señaló que ese permiso permitiría poder iniciar las obras de construcción en pocas semanas y de acuerdo al "calendario previsto", que desde hace meses marcaba estas fechas como previsión para iniciar los trabajos sobre el terreno.

El plan de la Europea supondrá una inversión de 35 millones de euros y creará más de 350 empleos directos. Cuando todas las titulaciones estén desplegadas, podrán pasar por el campus unos 2.000 estudiantes. Por ahora, la universidad privada abrirá en Gijón una sedes adscrita a su centro de Madrid y con el objetivo de cumplir con la nueva normativa estatal que restringe las condiciones para crear nuevas universidades privadas autónomas. Ese cambio se aprobó cuando la Europea estaba ya trabajando en crear un campus propio en Asturias, pero la institución logró reiniciar su tramitación a tiempo para abrir por ahora una sede adscrita y permitir que el proyecto siga avanzando. El objetivo de la institución es empezar a recibir alumnos en el curso 2027-2028

Respecto a la ampliación de Cabueñes, la Consejería de Salud dio a conocer el proyecto de ejecución de la primera fase a finales de julio y fijó un calendario de avances: septiembre para la licitación del contrato de obras, marzo del año que viene para su adjudicación y abril o mayo para iniciar los trabajos sobre el terreno. De acuerdo a esos plazos, la ampliación del hospital con un nuevo edificio quedaría culminada a finales de 2029. Hasta entonces, se debe diseñar el resto del proyecto de ampliación, que debe fasearse por su complejidad. Habrá que reformar el actual hospital, redactar un proyecto para el parking soterrado y crear una nueva ordenación viaria para que el futuro el complejo se pueda circunvalar.

Con esta licitación de la primera fase, Salud cerrará un complejo capítulo de una obra que acumula años de malas noticias tras una primera licitación fallida. Primero, se paralizó por un primer intento de concurso público que quedó desierto por un error en el ajuste presupuestario y, después, iniciadas las obras en verano de 2022, se pararon a inicios del año pasado por discrepancias con la UTE adjudicataria, que terminó en los juzgados. Por ahora, la justicia ha dado la razón al Principado, que ha "aprovechado" el parón para reformular el proyecto constructivo y sumarle al edificio nuevo, entre otras mejoras, una nueva planta. Serán 26 meses de obras.

Por último, sobre el plan de vías han corrido ríos de tinta, convenios y protocolos para solucionar los accesos ferroviarios de la ciudad. Durante este mandato el gobierno defendió que, mientras se redactaba el proyecto constructivo de la estación intermodal, poder adelantar las actuaciones que no dependiesen directamente de ella. Surgió así un acuerdo en el seno de Gijón al Norte para lo que será la primera fase formal del proyecto, que tendrá como objetivo central el derribo del viaducto de Carlos Marx y su sustitución por una urbanización en superficie, además de labores soterradas para preparar conexiones al futuro metrotrén. Se invertirán 54,3 millones de euros, de los que Adif financia 34 y que Principado y Ayuntamiento completan con 10 millones cada uno. Serán 33 meses de plazo para las obras.

Esta primera fase fue también motivo de discusión entre Ayuntamiento y Transportes. El primero reprochó que el plan estuvo "meses parado" ante el Ministerio de Hacienda y el equipo de Santano acabó reprochando al gobierno local una supuesta tardanza en la revisión del proyecto. El propio Santano, en cualquier caso, y después de que el gobierno local volviese a insistir en la necesidad de licitar las obras con premura, prometió en julio que ese concurso público llegaría este mes. Como con Cabueñes, y tratándose de una licitación compleja y cuantiosa, el inicio de obras tendrá que esperar también para 2027.