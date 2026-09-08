El Grupo Covadonga celebra su día grande con veneración a la Santina y al compromiso y los éxitos deportivos de sus socios: "Hacéis que el club avance cada día"

El Real Grupo de Cultura Covadonga puso el broche a sus fiestas sociales como acostumbra, venerando a la Santina, su patrona, y rindiéndose al compromiso, la dedicación y los éxitos deportivos de los suyos. "Es un día de tradición, de emoción y, sobre todo, de gratitud hacia quienes han construido el Grupo a lo largo de su historia y hacia quienes, cada día, siguen haciéndolo avanzar", subrayó su presidente, Joaquín Miranda, en una mañana de reconocimientos y homenajes. Los más destacados, a José Carlos González como "Grupista ejemplar" y a Agustín Felipe González, distinguido por su trayectoria deportiva. "El Grupo es un escenario de vida y una segunda casa para muchos", afirmaron los agasajados.

La jornada arrancó en la sede de Las Mestas con una actuación de la Sección de Coros y Danzas, que precedió a la procesión de la Santina. A continuación se llevó a cabo la ofrenda floral en memoria de los socios fallecidos ante el busto de Jesús Revuelta. Andrés Fernández, en uno de sus últimos actos como párroco de La Asunción-San Juan XXIII, ofició una misa en la que tildó a la mayor entidad sociodeportiva de la ciudad como "una gran familia" y también como un espacio en el que "no solo se forman deportistas, sino personas de bien, que es lo que necesitamos". "Ahora que se habla tanto de lugares protegidos y dignos de confianza, este es uno de ellos", sostuvo el religioso.

"Distinguimos trayectorias deportivas, fidelidad al Grupo, años de servicio profesional y éxitos alcanzados en la competición; historias diferentes, pero unidas por unos mismos valores: esfuerzo, constancia, generosidad y compromiso", reivindicó Joaquín Miranda como preludio, ya sí, de los homenajes. Agustín Felipe González, director técnico y responsable de la sección de Kárate y del Departamento de Defensa Personal del club desde 2007, fue el primero en subir al escenario. "Comenzó como monitor en 1979 y nunca ha dejado de aprender, de avanzar y, especialmente, de enseñar; su legado está en cada niño que entró por primera vez en un tatami de su mano o en cada deportista al que enseñó a levantarse después de una derrota", ensalzó Miranda. "Es el reconocimiento más emotivo que jamás he recibido", confesó el premiado, que resaltó que el Grupo Covadonga "me ha hecho más fuerte y mejor técnico", antes de apuntar que la sección de Kárate "tiene el futuro más que garantizado".

El Grupo Covadonga celebra su día grande con distinciones a sus medallistas, al grupista ejemplar y a la trayectoria deportiva / Marcos León

Socio número 119, José Carlos González recibió una atronadora ovación cuando recogió su galardón como "Grupista ejemplar". "Aquí practicó deporte, encontró amigos y compartió incontables momentos; y, sobre todo, aquí fue construyendo un sentimiento de pertenencia que permanece intacto después de tantos años", aseveró Joaquín Miranda sobre el homenajeado, de 80 años, decano de la Cámara de Comercio de Gijón y que recientemente también recibió el Premio Ateneo Jovellanos 2026 a la Trayectoria Empresarial. González hizo hincapié en la faceta social del Grupo. "Se viene a hacer deporte, a convivir y a hacer amistades que en ocasiones duran toda la vida", proclamó el galardonado.

El acto sirvió asimismo para rendir tributo a cuatro trabajadores que cumplen un cuarto de siglo al servicio de la entidad: Rafael Fernández, Eva Bango, Eva Fernández e Israel Fanjul. "Durante todo este tiempo habéis visto cambiar las instalaciones, crecer los servicios y llegar a nuevas generaciones de socios; y mientras el Grupo cambiaba, vosotros habéis permanecido ahí, sosteniendo con vuestro trabajo una parte importante de su vida cotidiana", declaró Joaquín Miranda. El último bloque del encuentro estaba dedicad a 166 deportistas, técnicos, entrenadores, jueces y árbitros de las distintas secciones que durante 2025 alcanzaron la internacionalidad o lograron medallas en los campeonatos de España de sus modalidades.