El Grupo Covadonga mira al cielo en la antesala del día grande de sus fiestas
La entidad celebra con sus tradicionales fuegos artificiales el día antes de la fiesta a la Santina en la que entregarán distinciones a deportistas, socios y trabajadores
Como manda la tradición del Grupo Covadonga, por un día sus socios miraron al cielo para disfrutar de los fuegos artificiales. Todavía queda una jornada, la de hoy, que claudicará con la entrega de distinciones y reconocimientos a los socios, empleados y deportistas que durante el último año han cosechado éxitos para la entidad sociodeportiva. Ayer, los grupistas prepararon el terreno para el día de Asturias con varias actuaciones musicales y la fiesta nocturna.
La mañana fue para los más jóvenes, que pudieron disfrutar de juegos infantiles hinchables y el mayor de los disfrutes por las instalaciones del club antes de regresar a la rutina escolar que ya se está a la vuelta de la esquina. La sesión vermú, tan en auge en los últimos tiempos, corrió a cargo del grupo "Los Solomones". Los hermanos Luis y Eduardo Núñez amenizaron el mediodía con sus ritmos de funk y soul con los que llevan encandilando cerca de cuatro décadas.
La tarde se quedó libre para preparar el gran remate nocturno que arrancó algo antes de las diez y media. En el escenario principal la "Villaboy Band" calentó el ambiente de cara a una noche que, al dar las doce, se iluminó con los espectaculares fuegos artificiales. La música continuó hasta la madrugada con el DJ Dani Vieites cerrando la celebración.
El Grupo Covadonga cerrará hoy sus fiestas con algunos de los actos más emblemáticos de estas jornadas. A las 11.45 horas, la sección de Coros y Danzas actuará en la explanada de la entrada de las instalaciones de Las Mestas, antesala para la procesión de la Santina, la ofrenda floral en memoria de los socios fallecidos, que se realizará frente al busto de Jesús Revuelta, y la Misa. Posteriormente, se dará paso al acto institucional en el que se entregarán las distinciones, reconociendo "la trayectoria, fidelidad y méritos deportivos profesionales de socios, empleados y deportistas".
Uno de los mayores reconocimientos recaerá en Agustín Felipe González, conocido en el club como Tito, que desde 2007 ejerce como director técnico y responsable de la sección de Kárate y del departamento de Defensa Personal. Para él irá la distinción a la trayectoria deportiva por "su dedicación, compromiso con la formación deportiva y humana y su contribución al crecimiento del kárate y la defensa personal dentro del club".
El segundo gran reconocimiento, el de grupista ejemplar del año, será para José Carlos González, uno de los socios de mayor antigüedad con seis décadas de vinculación al Grupo. A sus 80 años es el segundo premio que cosecha este año, después de ser honrado con el Premio Ateneo Jovellanos a la trayectoria profesional. Desde el Grupo destacan "su fidelidad a la entidad, su sentimiento de pertenencia y su manera de querer, vivir y representar al Grupo Covadonga" para ser merecedor del logro.
Entre los profesionales del club también se destacará la figura de cuatro de ellos: Rafael Fernández, de la sección de Tenis; Eva Bango, Eva Fernández, coordinadora de actividades de Secretaría Deportiva e Israel Fanjul. Todos ellos cumplieron 25 años de servicio. Por último, en el acto también se resaltará a los 166 deportistas, técnicos, entrenadores, jueces y árbitros de las diferentes secciones que el año pasado alcanzaron la internacionalidad o consiguieron medallas en los Campeonatos de España. Como no podía ser de otra manera, la guinda llegará de forma musical, con la actuación de Julia Sariego que cerrará una nueva edición de las fiestas del Grupo Covadonga.
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