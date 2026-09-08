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El incendio en la cocina de un piso de Gijón deja dos heridos y un amplio operativo de emergencias

Los afectados, por inhalación de humo, fueron atendidos "in situ" tras el fuego, en un edificio de la calle Alarcón

Un vehículo de la Policía Local en la calle Alarcón con Ramón y Cajal.

Un vehículo de la Policía Local en la calle Alarcón con Ramón y Cajal.

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Pablo Palomo

Pablo Palomo

Un amplio operativo de emergencias se desplegó esta noche en Gijón por un incendio que se originó en la cocina de una vivienda ubicada en la calle Alarcón número 9, muy cerca de la avenida de Pablo Iglesias. Dos personas resultaron afectadas.

Hasta la zona, sobre las nueve de la noche, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos desplazados desde el parque de Roces. También personal sanitario. El fuego se originó en la cocina de un sexto piso del inmueble por causas que se investigan. Dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo.

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Afortundamente no hubo que lamentar daños mayores.

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