El nuevo hospital de día pediátrico de Cabueñes ya está en marcha: estas son las claves de un espacio totalmente renovado

Nuevo avance en el Hospital Universitario de Cabueñes. El servicio de Pediatría dio la bienvenida al mes de septiembre inaugurando el nuevo hospital de día pediátrico en la planta sexta impar. Concretamente, los profesionales ya están atendiendo a los pequeños en una zona en la que en los últimos años había desarrollado su actividad el hospital de día médico, que fue trasladado hace unos meses a la planta 0, junto a la biblioteca. Ahora, ese espacio ya cuenta con un mobiliario totalmente renovado y que luce dibujos de animales y otras figuras para favorecer la estancia de los pequeños en el hospital.

Desde 2025, el servicio de Pediatría había comenzado a desarrollar el hospital de día pediátrico. Sin embargo, lo hacía en tan solo dos habitaciones de la planta sexta impar, a la espera de poder contar con un espacio más amplio y que contara con un mobiliario adecuado para los pacientes más pequeños. Desde el principio, el hospital de día pediátrico resultó clave para mejorar la atención médica, de enfermería o terapéutica continuada a niños y adolescentes durante unas horas, perimitiéndoles regresar tanto a ellos como a sus familiares a casa en el mismo día.

En su primer año de actividad, el hospital de día pediátrico logró atender a unos 800 niños, generando una mayor disponibilidad de consultas y camas en las otras partes del servicio. En horario de mañana, los profesionales realizaron, principalmente, provocación de niños con alergias y sedaciones para evitar que los pacientes tuvieran que pasar por quirófano. Uno de los aspectos en los que permitió avanzar en mayor medida este hospital de día fue en el tratamiento de la neumoalergia a través de procesos de desensibilización oral con los frutos secos.

Tras ese comienzo alentador, desde Cabueñes confirmaron a mediados de 2026 que el hospital de día pediátrico pasaría a estar ubicado en la zona de la sexta impar donde se encontraba previamente el hospital de día médico. El objetivo era contar con un espacio más amplio que ofreciera mayor confortabilidad a pacientes, familiares y profesionales.

En el complejo sanitario gijonés esperaban poder estrenar este servicio sanitario ambulatorio entre julio y agosto, pero la demora en la instalación de un mueble terminó retrasando esa apertura hasta comienzos de septiembre.