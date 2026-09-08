El párroco Fernando Velado se despide del barrio gijonés de Roces tras 26 años: "Es momento de dar gracias a los vecinos"

La misa del 8 de septiembre siempre es especial por razones obvias en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en el barrio de Roces. Sin embargo, la celebración de este año tuvo emociones encontradas por el adiós de Fernando Velado González, quien ofició este martes su última eucaristía antes de cederle el testigo a Antonio Nistal, quien asumirá tanto la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga como la de San Julián, también en Roces. "Es momento de dar gracias a los vecinos y a tantísimas personas que han pasado por aquí para colaborar", expresó Velado ante las decenas de feligreses que abarrotaron el templo.

Velado, quien este martes mandó ánimos a los enfermos y recordó con cariño algunos de los momentos vividos en Roces, fue nombrado administrador parroquial de Nuestra Señora de Covadonga de Roces en el año 2000. "De aquella, hace 26 años, cuando me lo dijeron me comentaron que nadie quería venir. Han sido muchos años de recorrido", señaló el párroco, que mencionó a Josefa Caminos, una vecina que "siempre estuvo dispuesta a ayudarme".

Durante la misa, los vecinos también quisieron devolverle esos gestos y palabras de agradecimiento a Fernando Velado, quien asumirá San Vicente de Caldones y San Julián de Lavandera, y seguirá como párroco de Vega, San Martín de Huerces, Baldornón y Fano, donde empezó en 2024 tras la muerte del anterior párroco, José Manuel Alonso. Por su parte, Antonio Nistal asumirá San Julian y Covadonga de Roces, unificadas a raíz de que San Julián haya estado sin párroco desde el pasado mes de enero, cuando falleció a consecuencia de una enfermedad fulminante el sacerdote José Vicente Álvarez Gutiérrez, "Donvi".

"En estos 26 años ha sido nuestro guía espiritual. Agradecemos el tiempo que caminó con nosotros y le pedimos al señor que derrame abundantes bendiciones sobre él, guíe sus pasos y conserve sus fuerzas para que siga siendo un fiel reflejo del Buen Pastor", desarrolló Purificación Bedriñana. Además, algunos vecinos le entregaron regalos a Velado al término de una misa cantada por la agrupación coral "Armonía". "Te apreciamos mucho. No nos abandones", le pidieron los feligreses.

Previamente, los feligreses realizaron una procesión por el entorno de la parroquia, acompañados en todo momento por los integrantes del grupo folclórico "El Xolgoriu".