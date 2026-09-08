El PSOE de Gijón fija en 189 los avales mínimos para cada uno de los cuatro candidatos en las primarias

El censo oficial del PSOE de Gijón es de 1.258 electores. Así consta en un documento emitido este martes por el departamento federal de Atención al Militante y la Ciudadanía firmado por el responsable del departamento, Óscar Santos. Se trata de un censo oficial a fecha de 1 de junio de 2026 y que servirá de base para el número de avales que deberán presentar los cuatro candidatos en las primarias de Gijón: Lara Martínez, José Ramón Tuero, Alberto Ferrao e Iván Álvarez Raja. Eso quiere decir que, si el mínimo se fija el 15%, deberán lograr al menos 189 firmas de compañeros de la agrupación socialista de Gijón. El máximo, un 20%, se eleva hasta los 251 avales.

A partir de este miércoles, día 9 de septiembre, ya pueden los candidatos empezar a recoger los apoyos de manera oficial entre los militantes. Todos los requisitos para que esos apoyos sean válidos les fueron remitidos ayer a los cuatro postulantes que tienen de tiempo hasta el mediodía del próximo miércoles 16 de septiembre para lograr su objetivo. "Los avales deben presentarse en el modelo oficial, de manera individual, a través de la plataforma habilitada por la Comisión Ejecutiva Federal, garantizando la identificación del avalista (copia anverso DNI) y su voluntad de avalar a la precandidatura de su elección", explican desde la dirección socialista.

En el caso de que los apoyos se recojan en papel, "deberán presentarse ante la Comisión de Ética de la FSA-PSOE (c/ Santa Teresa, 20 - Oviedo), a través de los representantes de las precandidaturas o directamente ante la comisión". Además, junto con los avales, los cuatro candidatos deberán aportar también "el compromiso socialista" así como "la declaración de bienes, actividades e intereses (este último, plazo máximo el 15 de septiembre), debidamente cumplimentados y firmados en el modelo oficial".

Modelo de aval para apoyar una de las candidaturas. / .

Los cuatro candidatos también fueron informados ayer del espacio reservado que tendrán cada uno de ellos en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona. En concreto, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, tendrá a su disposición la Sala de Juventudes; el concejal José Ramón Tuero, la Sala de Formación; el exconcejal Alberto Ferrao, la sala de Distritos; e Iván Álvarez Raja, la sala del Grupo Municipal. Además, explican desde la dirección local, "se habilitará una línea telefónica independiente y un terminal; también se dispondrá de material de oficina y apoyo administrativo del personal trabajador de la Casa del Pueblo". El horario de la sede es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La viceconsejera Lara Martínez aprovechó la jornada festiva por el día de Asturias, víspera del inicio de la recogida de avales, para acudir a los actos del Real Grupo de Cultura Covadonga, que este martes entrega sus distinciones a los deportistas más destacados así como el galardón al "Grupista Ejemplar" y a la "Trayectoria deportiva". Martínez cuenta con el respaldo de la ejecutiva local que lidera Monchu García. "Mi vinculación con Gijón es incuestionable. Nací aquí, crecí aquí, vivo aquí, hago mi vida aquí. Mi vinculación con la agrupación socialista de Gijón, lo mismo, tanto como portavoz de la ejecutiva como viceconsejera, porque desde el Gobierno autonómico también se trabaja por Gijón. No lo considero ni una ventaja ni una desventaja, solo una realidad", señalaba esta semana en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

Cuatro candidatos con espacio y línea de teléfono en la Casa del Pueblo

Alberto Ferrao, que fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento durante dos años en el gobierno local que lideró Ana González, concedió este martes su primera entrevista como candidato a este periódico en una jornada tranquila. "Doy el paso para construir el mañana porque tenemos un Gijón que se está oscureciendo y hay que darle luz", señalaba este martes el secretario de Cultura de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

El concejal José Ramón Tuero, por su parte, sigue con su actividad como concejal en la oposición al tiempo que sigue buscando los apoyos de la militancia. A los medios envió una nota de prensa con una iniciativa que el propio Tuero llevará al próximo pleno municipal. En concreto, una pregunta al gobierno local sobre las medidas que tengan previsto adoptar "para combatir la plaga de ratas y otros roedores que afectan a la ciudad y que han sido queja constante de los vecinos y las vecinas durante este periodo estival". Recientemente, explicaba en este periódico la motivación de su paso hacia adelante. "En 2018 también me presenté a la contra, digamos, del aparato del partido en aquel momento y casi ganamos (lo hizo Ana González). El partido ya no tiene la ola favorable de entonces, pero yo sigo pensando que hacen falta personas como yo para encabezar la lista del PSOE, personas con cercanía y compromiso. Llevo haciéndolo 30 años", desveló.

El exconcejal Iván Álvarez Raja, que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se sumó a la terna a última hora, aprovechó su regreso a Gijón para hacer una parada en Madridy visitar la sede de los socialistas en Ferraz. "Doy el paso para hablar de política, de ciudad y de derechos", confesaba tras materializar su propuesta quien fue secretario de Ideas y Programas en la ejecutiva de Monchu García hasta que una denuncia por acoso sexual motivó su suspensión como militante. Seis meses después, esa denuncia se archivó y Álvarez Raja recuperó tanto su militancia activa como su puesto en la ejecutiva, aunque sin área, como avanzó este periódico. Todo el proceso hasta dirimir el caso ha levantado las críticas del candidato.

La campaña oficial, en caso de que más de un aspirante logre los avales, irá del 17 al 25 septiembre. El día 26 tendrá lugar la primera votación. Si fuese necesaria una segunda vuelta, con dos candidatos, los militantes volverían a pronunciarse el día 3 de octubre para elegir su candidato.