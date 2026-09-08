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El PSOE de Gijón lleva al Pleno las medidas de desratización del gobierno local: "Es un problema recurrente"

"En los últimos años hemos visto cómo se ha producido un notable incremento de la presencia de estos animales en la ciudad correteando por calles, plazas y contenedores de basura", critica José Ramón Tuero

Roedores en un bloque de viviendas en Ceares.

Roedores en un bloque de viviendas en Ceares. / LNE

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Nico Martínez

El PSOE de Gijón, a través de su edil José Ramón Tuero, preguntará en el próximo Pleno de septiembre al gobierno local sobre las medidas que tengan previsto adoptar "para combatir la plaga de ratas y otros roedores que afectan a la ciudad y que han sido queja constante de los vecinos y las vecinas durante este periodo estival". "En los últimos años hemos visto cómo se ha producido un notable incremento de la presencia de estos animales en la ciudad correteando por calles, plazas y contenedores de basura y creemos que es necesario una respuesta contundente por parte del gobierno para ponerle remedio", desarrolla Tuero.

Desde el PSOE subrayan que "es necesario abordar el problema de las ratas en la ciudad desde una estrategia planificada y dotada de los recursos humanos y materiales necesarios". "Este es un problema recurrente, que ya hemos denunciado en muchas ocasiones y que deja en evidencia que el servicio de desratización de Emulsa, ni funciona ni es suficiente para evitar la proliferación de los roedores en la ciudad", asevera el edil.

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En ese sentido, Tuero reivindica que "es necesario que el gobierno local reconozca la existencia del problema y que tome cartas en el asunto de una vez por todas, si no es con un plan de choque como ya les hemos solicitado alguna vez, sí con acciones concretas”. Asimismo, el concejal urge que se incremente la plantilla del servicio de desratización, una mayor frecuencia en el lavado de los contenedores o la limpieza de solares urbanos abandonados.

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