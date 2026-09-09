La Casa Sindical de Gijón sigue sin proyecto de reforma tras años de espera

Sin avances significativos tras más de seis años. La reforma de la Casa Sindical sigue sin proyecto de obra ni fecha para tenerlo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social así lo ha reconocido ante una pregunta del Partido Popular registrada ante el Congreso. En concreto, los populares Mercedes Fernández, Esther Llamazares y Silverio Argüelles pedían información detallada sobre los plazos de la actuación y reprochaban que desde 2020 se tildase la obra como "inminente". En respuesta, el Ministerio acaba de señalar que sigue pendiente "definir" los pliegos para encargar la redacción del proyecto. No hay ningún compromiso firme, por lo tanto, respecto a la inversión que finalmente tendrá que destinarse al inmueble. El Ministerio sí señala en su respuesta que la reforma será "integral", por lo que se estima que al menos la actuación será completa.

La referencia temporal que hacía el PP en su escrito se debe a que en 2020 parecía haberse marcado el punto de inflexión del futuro del inmueble. Para entonces, el debate sobre el estado de la Sindical llevaba ya un par de años de recorrido –el grupo municipal del hoy extinto Ciudadanos había puesto el tema sobre la mesa con varias preguntas en Pleno– y, tras un ir y venir de sugerencias con el que se llegó a plantear derribar el inmueble, en aquel año el Ministerio aseguraba estar revisando el anteproyecto de reforma para dar respuesta a los requerimientos del Ayuntamiento.

Por el camino se plantearon también distintos alcances de la reforma, pero desde hace tiempo la idea de que la obra debe ser integral parece estar ya consolidada. De ahí que los populares, en esta pregunta registrada ante el Congreso el pasado mayo, reprochasen el "desfase" de la actuación y exigiesen saber los plazos y el presupuesto del proyecto.

Pero aún no hay proyecto. El Ministerio respondió este lunes que "trabaja actualmente en la definición del contrato para encargar la redacción del proyecto de rehabilitación integral", por lo que esa licitación, indispensable para poder sacar a concurso público la obra, aún no tiene fecha de salida. Asegura la entidad ministerial que "tan pronto como se contrate el proyecto y este sea redactado, se podrá licitar la ejecución de la obra". Estas labores de redacción suelen demorarse al menos un par de meses en lograr adjudicatario y otorgan varios meses más de plazo para la tarea de redacción como tal. Al no existir aún un proyecto de actuación, el Ministerio no tiene una previsión real respecto al importe al que ascenderá la obra. En 2020 se estimaba una cuantía algo superior a los cuatro millones.

El pasado mayo, Corriente Sindical de Izquierda (CSI) señalaba que Trabajo les había transmitido que estaba ultimando la elaboración de esos pliegos y que, de hecho, habían recibido a un arquitecto del Ministerio para inspeccionar el inmueble sobre el terreno. La última comunicación oficial del Ministerio había llegado el año pasado, también en septiembre y de nuevo en respuesta a preguntas del PP ante el Congreso. En aquel escrito Trabajo señalaba que el proyecto se financiaría con presupuesto estatal y que, al ser una reforma integral, incluiría la renovación de instalaciones, envolvente, cubierta, fachadas e interiores. "Es una tomadura de pelo", reprochaba este martes Mercedes Fernández.