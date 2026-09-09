El colegio gijonés de Nuevo Roces "debuta" con el inicio del curso escolar: "Estamos ilusionados; es espectacular"
El centro, impulsado por el Principado y con una inversión de 16,52 millones, arranca con casi 200 alumnos: "Es una alegría para el barrio"
En el colegio Xosefa de Xovellanos, en el barrio gijonés de Nuevo Roces, el estreno era doble este miércoles. Por una parte, obviamente, del curso escolar. Y, por otra, del propio colegio, impulsado por el Principado y que ha supuesto una inversión de 16,52 millones de euros.
Poco antes de las nueve de la mañana ya cundían los nervios entre familias y alumnos, deseosos de ver en funcionamiento el centro. "Llevamos muchos años esperando por esto; estamos ilusionados", subrayaron los padres. El madrugón del primer día no costó tanto teniendo en cuenta que venía acompañado de un "debut".
El colegio arranca su andadura con casi 200 estudiantes, que esta mañana se iban colocando en fila, por cursos, para entrar. Olivia Menéndez, que va a quinto de Primaria, solo había visto el centro por fuera y por fin pudo descubrir su interior. "Lo que más ganas tengo de ver son las clases", afirmó la cría. Su abuelo, Luis Antonio Antuña, también se mostró feliz por que Nuevo Roces tenga cole. "Estamos nerviosísimos; es espectacular", indicó Antuña. "Es una alegría para el barrio; ver a nuestros peques aquí es una maravilla", sostuvo Lys Álvarez, presidenta de la recientemente formada asociación de familias.
"Ha llegado tarde, pero ha llegado; estamos muy contentos de que lo podamos estrenar tras 16 años de lucha", expresó Graciela Buzón, líder vecinal de Nuevo Roces, que destacó las "instalaciones inmejorables" del Xosefa de Xovellanos y se acordó de las familias y los niños que, por cuestiones de tiempo, no han podido disfrutar del colegio. Un centro que, por otro lado, se encuentra a unos metros de la escuela infantil, en la calle Benito Otero Martínez.
El desplome nacional del nivel de los escolares que recoge el informe PISA también se coló en algún que otro debate. Y la sensación general es de "preocupación". "Un niño no puede salir de Primaria sin saber multiplicar... y salen", aseveró Silvia García, madre de Enol Bernardo, que abogó por "actualizarse a las nuevas tecnologías" pero "sin olvidarse del papel y el lápiz". "El sistema no está como debería estar y aun así es de las mejores comunidades autónomas", agregó Lys Álvarez, que además es maestra, en una mañana doblemente especial en Nuevo Roces.
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