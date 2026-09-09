El Dindurra, vendido por 2,1 millones, mantendrá su uso como cafetería

El local del Café Dindurra ya tiene nuevos dueños. La operación inmobiliaria abierta a mediados del mes pasado, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, para sacar al mercado este icónico inmueble en pleno centro de la ciudad por 2,1 millones de euros ya ha encontrado comprador, que ha acordado con la propiedad cerrar la venta por ese mismo importe. El trámite lo ha gestionado Dasar Gestión Patrimonial, que agrupa a los inversores que compraron en su día el edificio entero a la familia Ortiz, y tras haber recibido decenas de llamadas y siete ofertas en firme. Este grupo informa que el nuevo propietario respetará el acuerdo contractual con el Grupo Gavia, que seguirá explotando el local como cafetería. "Es solo un cambio de propiedad", explica.

La operación se cerró en tiempo récord y el acuerdo, que llevaba gestándose días, se firmó en la tarde de este miércoles. En paralelo, Dasar Gestión Patrimonial sigue trabajando en el proyecto para recuperar las plantas en altura del edificio, que generan la manzana residencial que abraza al teatro Jovellanos, y donde se esperan crear 16 viviendas de lujo. Los gestores confían en lograr la licencia pronto, quizás a finales de año, y será entonces cuando puedan comercializar esos pisos, si bien señalan que ya están recibiendo llamadas de posibles interesados. "Es un activo que tiene mucho interés", aseguran.

El Café Dindurra se fundó en 1901 como ambigú del entonces llamado teatro Dindurra, hoy Jovellanos, y pronto se consolidó como uno de los grandes puntos de encuentro de la vida social y cultural de la ciudad. En los años 30 se llevó a cabo una profunda reforma diseñada por Manuel del Busto. Su cierre en 2013 se resolvió un año después con la llegada del Grupo Gavia, que desde entonces gestiona el establecimiento como inquilino. Acaba de renovar, de hecho, su contrato de arrendamiento.

Sobre las viviendas de lujo en altura, el proyecto de reforma está "avanzado" con el trabajo del estudio gijonés AHA Arquitectura, en manos de Andrés Hernández. Ese plan de reforma "se ejecutará pensando tanto en las primeras calidades como en la conservación de patrimonio".