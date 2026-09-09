Emulsa dedicó en 2025 casi 171.000 horas a la limpieza de centros educativos y dependencias municipales de Gijón

Casi 171.000 horas efectivas de trabajo dedicó en 2025 la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano de Gijón (Emulsa) a la limpieza de centros educativos y dependencias municipales. Así lo ha comunicado la empresa aprovechando el arranque del curso escolar 2026-2027. El servicio de colegios y edificios públicos cuenta con una plantilla de 134 personas y atiende actualmente a 41 colegios y escuelas infantiles, además de 17 dependencias municipales y algunas pistas del Patronato Deportivo Municipal. En conjunto, el servicio desarrolla su actividad sobre más de 815 aulas y 44 comedores, entre otros espacios. "Cuando miles de escolares regresan estos días a las aulas, detrás hay un trabajo que no se ve pero que resulta imprescindible: limpiar, mantener y preparar cada día los espacios en los que estudian, juegan y conviven", reivindica Rodrigo Pintueles, presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Las labores el pasado año fueron desde la limpieza ordinaria de aulas, pasillos y zonas comunes hasta la de aseos, comedores, patios y cristales. También hubo actuaciones especiales y extraordinarias. La actividad ordinaria constituye el grueso del trabajo desarrollado por Emulsa, representando el 87% de las horas de servicio. A ella se suman las limpiezas generales, la limpieza de cristales y patios y diferentes actuaciones especiales que permiten mantener en condiciones adecuadas los centros durante todo el año. Los operarios desempeñan tareas cotidianas como el fregado y limpieza de suelos, vaciado de papeleras, limpieza de aseos y comedores y limpieza de superficies, pero también intervenciones específicas adaptadas a las características de cada centro.

Desde Emulsa resaltan que hay equipos especializados para afrontar aquellas labores que requieren medios y formación específicos, como las más de 2.600 actuaciones de limpieza de patios, que constituyen una de las zonas que requieren una atención específica por su utilización intensiva diaria. La utilización de barredoras, máquinas baldeadoras y vehículos eléctricos permite mejorar el rendimiento de los trabajos y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de los centros. En 2025, la empresa municipal dedicó 3.268 horas a la limpieza de cristales, actuando sobre una superficie de 44.834 metros cuadrados.

Labores de limpieza en un centro educativo de Gijón. / LNE

El servicio también responde a las necesidades extraordinarias que surgen durante el año en los centros educativos y dependencias municipales. Por ejemplo, en 2025, se dedicaron más de 11.044 horas a actividades especiales, entre las que se incluyen traslados de muebles, limpiezas generales y extraordinarias, abrillantado de suelos, limpieza de sumideros, persianas y otras intervenciones específicas. Emulsa realiza una media anual de 166 controles operativos de calidad en los propios centros. La reapertura del colegio Los Campos y el estreno del Xosefa de Xovellanos, en Nuevo Roces, harán aumentar la actividad este curso, concluyen desde la empresa.