Emulsa estira hasta los 55 millones su presupuesto de gasto corriente para el año que viene y fija en 3,3 millones su plan de inversiones
Las renovaciones de maquinaria y vehículos se llevan 2,3 millones de la nueva acción inversora de la empresa municipal
Un incremento del 4,4% eleva a 37,2 millones el coste del personal con una plantilla media de 751 personas
Un estirón del 3,9% respecto a sus cuentas del actual ejercicio permitirá a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) superar en 2027 la simbólica cifra de 55 millones. En concreto son 55.008.000 los euros que conforman la propuesta de gasto que la entidad que preside el edil popular Rodrigo Pintueles llevará a votación del consejo de administración. Una cifra a la que hay que sumar los 3.387.500 euros que conforman la propuesta de inversiones para el próximo año. En el caso de las inversiones hay una reducción de unos 400.000 euros sobre la partida de 2026. Así, en total, Emulsa movilizará el año que viene algo más de 58,3 millones con un incremento general del 2,1%.
En lo que tiene que ver con el presupuesto ordinario de gastos la partida más importante, con 37,2 millones, es la de personal. Nada raro si se tiene en cuenta que la plantilla media anual de la empresa se fija en 751 personas. Los gastos de personal crecen un 4,4%. Muy por debajo del 8% de subida que se ha estimado en los aprovisionamientos para hacer frente al precio del combustible, que es el 72% del gasto de esta partida que supera los tres millones de euros. Otra de las grandes cifras de gasto de Emulsa son los 9,2 millones para "trabajos realizados por otras empresas". El grueso es el dinero que se paga a Cogersa por el tratamiento de los residuos.
Por áreas, el desglose del gasto se corresponde con 24,4 millones para el servicio de recogida de residuos, 12,1 millones para la limpieza viaria, 10, 3 millones para el servicio de jardines, 7, 4 millones para limpieza de colegios y edificios públicos y 615.000 euros para el equipo de señalización. La aportación del Ayuntamiento para asumir todos esos trabajos alcanza los 30,2 millones. Este año esa aportación fue de 28,7 millones. Por otro lado, la gerencia de la empresa ha estimado en 24.045.000 euros el importe neto de la cifra de negocios: un 1% más que este año en base a los ingresos por la recogida de basura.
Contenedores nuevos para la zona rural
En lo que tiene que ver con el presupuesto de inversiones se van 2,3 millones a renovaciones –entre ellas las de contenedores de recogida de todo tipo de residuos– y poco más de un millón a nuevas compras. Aquí se incluyen, por ejemplo, 300.000 euros para una decapadora y otros tantos para unos 300 nuevos contenedores que ubicar en la zona rural. También hay previsto comprar nuevos vehículos eléctricos de trabajo para el servicio de higiene urbana y se reservan 50.000 euros para puntos limpios móviles y minipuntos limpios.
Más de tres millones en nuevos contratos para este año
Todos estos son números diseñados para activar en 2027 pero al mismo consejo de administración la dirección de Emulsa lleva cuatro propuestas de adjudicación de contratos que comprometen algo más de tres millones de euros. De ellos, hay 1,9 que van a la compra de vestuario para el personal a lo largo de cuatro años. También se lleva a votación autorizar que se licite el soterramiento de contenedores por la modalidad de sistema dinámico de adquisición tras quedar desierta la licitación inicial como contrato abierto.
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