La exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, entre las más de 250 actividades que ofrecerá Gijón a los alumnos en el nuevo curso escolar

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular ofrecerá más de 250 actividades a los alumnos de los colegios e institutos de la ciudad durante el nuevo curso 2026-2027. Entre los atractivos habrá novedades, como las visitas a la exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, el refugio antiaéreo de Cimavilla y las baterías defensivas del Cerro de Santa Catalina.

Estas tres serán algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los escolares de la ciudad a través de una Guía de Programas Educativos que se comenzó a impulsar hace más de 25 años y que se divide en esta ocasión en cuatro áreas, convivir, habitar, crear y descubrir. "Se ha consolidado como una herramienta fundamental para la comunidad escolar, con una demanda que en muchos casos supera la oferta disponible", remarcaron la edil de Cultura, Montserrat López Moro, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, que agregaron que este proyecto se enmarca en la estrategia de "Ciudad Educadora", desde la que se promueve la colaboración entre ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas para avanzar hacia una educación inclusiva y equitativa.

En Tabacalera, los estudiantes podrán conocer las claves de "Ventanas al Prado", una muestra que nace de la colaboración entre Gijón y la principal pinacoteca de España. Los alumnos podrán trabajar previamente en las aulas los contenidos de la exposición, que contará con reproducciones de alrededor de 50 obras del Museo Nacional del Prado. Las visitas a la muestra, que empezarán en noviembre, durarán 90 minutos y concluirán con un taller que se llevará a cabo en un aula o en una sala del Palacio de Revillagigedo.

En el refugio antiaéreo de Cimavilla conocerán las duras condiciones de vida durante la Guerra Civil. Además, en las baterías defensivas del Cerro de Santa Catalina descubrirán el sistema defensivo costero de la ciudad a lo largo de la historia. Asimismo, la guía también presenta un incremento de la programación de artes escénicas, con espectáculos como "La balada del Norte" o "¡Viva!".

El plazo para que los centros educativos se inscriban en cada una de las actividades está abierto hasta el viernes 25 de septiembre a las 14.00 horas.