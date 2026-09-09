La exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, entre las más de 250 actividades que ofrecerá Gijón a los alumnos en el nuevo curso escolar
La Fundación Municipal de Cultura presenta las claves de la Guía de Programas Educativos
La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular ofrecerá más de 250 actividades a los alumnos de los colegios e institutos de la ciudad durante el nuevo curso 2026-2027. Entre los atractivos habrá novedades, como las visitas a la exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, el refugio antiaéreo de Cimavilla y las baterías defensivas del Cerro de Santa Catalina.
Estas tres serán algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los escolares de la ciudad a través de una Guía de Programas Educativos que se comenzó a impulsar hace más de 25 años y que se divide en esta ocasión en cuatro áreas, convivir, habitar, crear y descubrir. "Se ha consolidado como una herramienta fundamental para la comunidad escolar, con una demanda que en muchos casos supera la oferta disponible", remarcaron la edil de Cultura, Montserrat López Moro, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, que agregaron que este proyecto se enmarca en la estrategia de "Ciudad Educadora", desde la que se promueve la colaboración entre ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas para avanzar hacia una educación inclusiva y equitativa.
En Tabacalera, los estudiantes podrán conocer las claves de "Ventanas al Prado", una muestra que nace de la colaboración entre Gijón y la principal pinacoteca de España. Los alumnos podrán trabajar previamente en las aulas los contenidos de la exposición, que contará con reproducciones de alrededor de 50 obras del Museo Nacional del Prado. Las visitas a la muestra, que empezarán en noviembre, durarán 90 minutos y concluirán con un taller que se llevará a cabo en un aula o en una sala del Palacio de Revillagigedo.
En el refugio antiaéreo de Cimavilla conocerán las duras condiciones de vida durante la Guerra Civil. Además, en las baterías defensivas del Cerro de Santa Catalina descubrirán el sistema defensivo costero de la ciudad a lo largo de la historia. Asimismo, la guía también presenta un incremento de la programación de artes escénicas, con espectáculos como "La balada del Norte" o "¡Viva!".
El plazo para que los centros educativos se inscriban en cada una de las actividades está abierto hasta el viernes 25 de septiembre a las 14.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: 'Esto no va de partidos
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata