La federación vecinal urbana de Gijón urge sacar los camiones de la avenida Príncipe de Asturias: "No se ha dado la solución que se necesita"

"Sacar las mercancías peligrosas de Príncipe de Asturias y haber hecho un parcheo en el asfalto no es suficiente". El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón, Manuel Cañete, se manifestó con estas palabras este miércoles en la primera reunión de la junta directiva en el mes de septiembre. En el encuentro también se trataron otras cuestiones y se avanzó la postura de la entidad, que arranca un nuevo curso con "ganas de reforzar la participación de todas las asociaciones".

Después de que a finales de junio se sacaran las mercancías peligrosas de Príncipe de Asturias hacia el túnel de Aboño, los vecinos de La Calzada arrancaron julio observando cómo se realizaban las labores de reasfaltado en los puntos más deteriorados de la avenida. Sin embargo, tanto los residentes del barrio como la FAV entienden que la "solución real" pasa por eliminar todo el tráfico pesado. "Siguen pasando miles de camiones y no se ha dado ninguna solución. Lo que se ha hecho ha sido un pequeño logro, pero no entenderíamos que esto acabase aquí", abundaron Cañete y sus compañeros de la junta, que criticaron que desde el Ministerio de Transportes "se ha hecho el parcheo y no se ha instalado un asfalto que reduzca el ruido como prometieron".

Por otro lado, los participantes en la reunión abordaron la situación generada en la zona oeste, donde desde hace semanas han tenido lugar protestas cada jueves por algunas sospechas sobre el traslado provisional de los usuarios del Albergue Covadonga. La alcaldesa, Carmen Moriyón, ya tachó de "falsas" esas sospechas la pasada semana.

No obstante, desde la federación vecinal urbana de Gijón destacaron este miércoles que esperan poder tener una reunión próximamente con la Alcaldesa y la concejalía de Servicios Sociales para conocer los planes del gobierno local. "Rechazamos cualquier tipo de violencia y exigimos respeto absoluto para las entidades sociales y para todos aquellos profesionales que trabajan en situaciones problemáticas. No estamos en contra de las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas, pero entendemos que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de poner coto a este tipo de cosas porque los vecinos necesitan seguridad y confianza", defendió Cañete, que apuntó que "en la reunión queremos estar tanto nosotros, como los vecinos de La Calzada y los de la zona rural con 'Les Caseríes'".

Desde la FAV también mostraron su preocupación sobre la obra para cerrar las vías de El Lauredal para evitar que los vecinos crucen hasta La Calzada por pasos no habilitados. "Es inaudito que se deje aislado a un barrio que carece de servicios. Al menos, con todo lo que deben a Gijón, deberían hacer alguna pasarela para dotar de vida a El Lauredal", argumentó Cañete.

Noticias relacionadas

En la reunión de este miércoles, los vecinos también denunciaron la situación de las listas de espera en los centros sanitarios de la ciudad y se recordó que el 4 de octubre tendrá lugar la segunda edición de la marcha "Gijón Respira", que partirá del Náutico a las 12.00 horas y llevará por lema "Movilidad sostenible para todas las personas". Además, esa cita servirá para homenajear a Alejandro Catrain, el histórico vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA), fallecido en febrero tras una intervención quirúrgica en Burgos.