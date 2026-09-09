Gijón se gastará 72.000 euros en una bandera de España de 96 metros cuadrados que ondeará a 25 metros de altura

Un mástil de acero de 25 metros de altura y una bandera de poliéster termoplástico reciclado con el escudo de España y unas dimensiones de 8 por 12 metros, sumando 96 metros cuadrados, darán forma a la gran "banderona" de España que el Ayuntamiento de Gijón ha decidido instalar en la avenida del Molinón. El suministro e instalación de mástil y bandera tendrán un coste para las arcas del Ayuntamiento de 72.217,76 euros (impuestos incluidos).

Es el forista Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rural, quien firma la resolución aprobando las condiciones del contrato de suministro que el Ayuntamiento acaba de sacar a contratación. El plazo de presentación de ofertas se extiende hasta el día 24 de este mes. La decisión de colocar esa bandera de España tiene su origen en un acuerdo plenario del 17 de enero de 2024 a partir de una iniciativa de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, que salió adelante con el apoyo de los ediles de Foro y PP y su excompañero, y ahora edil no adscrito, Oliver Suárez. Sin embargo no fue hasta el pasado mes de julio que el equipo de gobierno comprometiera públicamente la ejecución de esa instalación. Un compromiso que se hacía coincidir con el triunfo mundialista de la selección española de fútbol.

“No podría haber mejor momento para este anuncio que el día después de que nuestra Selección haya vuelto a hacer historia, uniendo a todo un país y ejemplificando una vez más el valor de lo colectivo”, destacaba entonces el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, el forista Jorge González-Palacios. El comunicado dejaba claro que la bandera de España se reivindicaba como “signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representación de los valores y libertades superiores expresados en la Constitución”.

Un sistema de avisos por vientos

El contrato que acaba de salir a licitación incluye el suministro del mástil y la bandera pero también las obras de excavación, cimentación y conexión eléctrica a desarrollar en la rotonda de la avenida del Molinón con la calle Luis Adaro. Otros datos técnicos: el mástil debe tener una resistencia a vientos de 160 kilómetros a la hora y la bandera debe llevar un tratamiento antipolución. El adjudicatario tendrá la obligación de tener activo durante dos años un sistema de avisos de vientos para situaciones que aconsejen arriar la bandera. Son 24 meses a sumar a los dos que le da de tiempo el Ayuntamiento para poner en pie la "banderona" de España.